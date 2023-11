Omar Hilale rend visite au contingent marocain déployé au sein de la MINUSCA

L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à New York, Omar Hilale, s’est rendu, à Bangassou, au Sud-Est de la République Centrafricaine, où il a été reçu par le Colonel Mounir Ou-Bakha, Commandant du contingent des Forces Armées Royales déployé dans cette zone au sein de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA).



La rencontre avec le contingent marocain s’inscrit dans le cadre de la visite de travail de quatre jours qu’a entreprise l’ambassadeur en République Centrafricaine, à la tête d’une délégation onusienne, en sa qualité de président de la Configuration République Centrafricaine de la Commission de consolidation de la paix (CCP) des Nations unies.



A Bangassou, M. Hilale a été briefé, lors d’une réunion avec les officiers et les sous-officiers du contingent, sur la mission, les objectifs et les efforts entrepris par les Casques bleus marocains pour la mise en œuvre du mandat de la MINUSCA, notamment en termes de sécurité, de protection des civils et de soutien à l’expansion de l’autorité de l’Etat, ce qui a permis le retour à la vie normale dans cette région, auparavant affectée par les attaques des groupes armés.



Ils ont chargé l’ambassadeur Hilale de transmettre à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, leur sentiment d’attachement indéfectible, de loyauté et d’engagement dans la mission dont ils ont été chargés par Sa Majesté le Roi, Chef suprême et Chef d'État-major général des Forces Armées Royales, en soutien aux principes et objectifs du maintien de la paix dans ce pays africain frère.



Pour sa part, M. Hilale a loué le dévouement des Casques bleus marocains, leur abnégation et leur courage sur le terrain. Il les a félicités pour l’image honorable qu’ils reflètent non seulement du Royaume du Maroc, mais aussi de l’Organisation des Nations unies, sous la bannière de laquelle ils servent en République Centrafricaine.



Une contribution reconnue et hautement appréciée par les hauts responsables des Nations unies. Il n’a pas manqué de rendre hommage à la mémoire des 19 soldats de la paix marocains qui ont fait le sacrifice ultime, perdant la vie au service de la paix, depuis la mise en place de la MINUSCA.



L’ambassadeur marocain s’est également entretenu avec les autorités locales de Bangassou, ainsi qu’avec les communautés bénéficiaires de projets de réduction de violence et d’autonomisation, mis en œuvre par la MINUSCA.



Au terme de cette visite de terrain, le contingent marocain a offert un déjeuner en l’honneur de l’ambassadeur Hilale, auquel ont pris part la préfète de Mbomou, le chef du contingent pakistanais à Bangassou, ainsi que la délégation onusienne.



Dans le cadre de sa visite de travail en République Centrafricaine, M. Hilale a été reçu en audience à Bangui par le Premier ministre et chef du gouvernement, Felix Moloua, le ministre d’État chargé du Désarmement, Démobilisation, Réinsertion et Rapatriement (DDRR), des membres du gouvernement, ainsi que le président de l’Assemblée nationale.



Il a également tenu des réunions avec les responsables de l’Autorité nationale des élections, de la Cour pénale spéciale, ainsi que des représentants de la société civile, des institutions financières internationales et du corps diplomatique établi à Bangui.



Lors de ses entretiens, M. Hilale a réitéré le plein soutien du Royaume et son engagement continu en faveur de la paix et la stabilité de la République Centrafricaine, tant au niveau bilatéral qu’à travers sa contribution à la MINUSCA et la présidence de la Configuration RCA de la Commission de consolidation de la paix (CCP).



En outre, il a pu discuter avec les différents acteurs des nombreux développements positifs enregistrés dans le pays, ainsi que des projets et des priorités qui nécessitent la mobilisation du soutien et de l’appui de la communauté internationale, notamment la tenue des élections locales en octobre 2024 et janvier 2025 – enjeu politique et démocratique majeur pour la République Centrafricaine, la poursuite du processus de DDRR, ainsi que la consécration et le renforcement de l’Etat de droit et le relèvement socioéconomique.



M. Hilale a réaffirmé son engagement, en tant que président de la Configuration, à poursuivre son action de mobilisation du soutien international et régional en faveur des objectifs prioritaires de la République centrafricaine en matière de consolidation de la paix.