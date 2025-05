Omar Hilale met en exergue à Manille les initiatives stratégiques Royales en faveur des pays en développement

04/05/2025

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a exposé les initiatives stratégiques Royales en faveur des pays en développement, y compris les pays à revenu intermédiaire (PRI), lors de l’ouverture de la Conférence ministérielle sur les PRI tenue à Manille les 28 et 29 avril.



Cet événement a été l’occasion de la passation officielle de la présidence du Groupe des PRI du Maroc à la République des Philippines.



Devant cette conférence, présidée par le ministre des Affaires étrangères des Philippines, Enrique A. Manalo, l’ambassadeur Hilale a notamment cité le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, l’initiative Royale pour l’accès des pays du Sahel à l’Océan atlantique, ainsi que des programmes majeurs de production et de distribution d’engrais en Afrique et en Asie qui contribuent à la souveraineté alimentaire du Sud Global.



Il a souligné que ces initiatives stratégiques réaffirment l’engagement constant du Royaume à promouvoir une coopération internationale équitable, inclusive et mieux adaptée aux besoins et vulnérabilités spécifiques des PRI.



La Conférence de Manille survient après la réunion ministérielle de haut niveau, tenue les 5 et 6 février 2024 à Rabat, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. Cette Conférence a été sanctionnée par la Déclaration de Rabat sur les PRI.



Dans son allocution d’ouverture, le ministre des Affaires étrangères des Philippines a tenu à rendre hommage à la présidence marocaine du Groupe des PRI, saluant la vision ambitieuse portée par le Royaume et l’impact structurant de la Déclaration de Rabat, dans les efforts internationaux pour repositionner les pays à revenu intermédiaire au cœur de l’agenda mondial du développement.



Il a souligné que l’action du Maroc a permis de jeter les bases d’un dialogue stratégique renouvelé, fondé sur la solidarité, la justice et la reconnaissance des spécificités de cette catégorie de pays. Le ministre philippin a ainsi réaffirmé l’engagement de son pays à poursuivre et consolider l’héritage marocain à travers une action collective renforcée au sein des enceintes multilatérales.



Pour leur part, les Etats membres du Groupe des pays à revenu intermédiaire (PRI) ainsi que les représentants des agences onusiennes ayant pris part à cette conférence, ont unanimement salué le rôle moteur de la présidence marocaine de ce Groupe pendant deux années consécutives.



Ils ont formulé le vœu que la Déclaration ministérielle de Rabat continuera d’inspirer l’action internationale en faveur d’une coopération plus juste, plus inclusive, et pleinement adaptée aux défis du monde contemporain conformément à l’esprit de la déclaration de Makati, qui a couronné les travaux de cette Conférence ministérielle.



La délégation marocaine à cette conférence comprenait également le directeur général de la diplomatie économique et de l’action culturelle, Abdellah Benmellouk, l’ambassadeur du Royaume aux Philippines, Mohamed Rida El Fassi, et Meryem Hamdouni, conseillère auprès de la Mission permanente du Maroc auprès de l’ONU.