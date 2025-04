Omar Hilale élu président du Comité de haut niveau sur la coopération Sud-Sud

25/04/2025

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a été élu par acclamation jeudi, président de la 22ème session du Comité de haut niveau de l’Assemblée générale sur la coopération Sud-Sud aux Nations unies, pour deux années consécutives.



Dans sa déclaration à cette occasion, M. Hilale a indiqué que l’élection du Maroc à la présidence de ce Comité consacre le rôle pionnier du Royaume qui a placé, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, la coopération Sud-Sud au cœur de sa politique étrangère.



Il a ajouté que sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi, la coopération Sud-Sud a été ancrée dans une vision fondée sur la solidarité, le partage, le co-développement humain et durable, ainsi que le co-investissement dans des domaines clés, tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, la formation professionnelle, la sécurité alimentaire, outre la lutte contre les effets du changement climatique.



Cet organe stratégique de l’Assemblée générale de l’ONU est considéré comme la seule et unique plateforme au sein du système onusien qui examine et évalue les progrès en matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire au niveau mondial et a l’échelle du système. Il vise à soutenir les efforts des pays du Sud dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 à travers des projets de développement durables et solidaires.



Le rôle du Maroc à la tête du Comité réaffirme ainsi la véritable "success story" du Royaume et illustre la capacité des pays du Sud à proposer des solutions concrètes, innovantes et adaptées.



En outre, l’élection du Maroc à la tête de ce Comité intervient à un moment crucial, alors que le multilatéralisme est confronté à des remises en question profondes, le financement du développement atteint son niveau le plus bas depuis des décennies et la communauté internationale se trouve à un moment charnière où il devient impératif de repenser les mécanismes de coopération internationale et où la coopération Sud-Sud émerge comme un levier stratégique incontournable pour le développement durable.



Dans sa déclaration, M. Hilale a annoncé que sa présidence sera guidée par la vision Royale de porter encore plus haut les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de co-développement entre les pays du Sud.