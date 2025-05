Omar Hilale co-préside à New York le Forum de l'ECOSOC sur la science, la technologie et l'innovation

09/05/2025

L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a coprésidé, avec son homologue de la Finlande, Elina Kalkku, les travaux du 10ème Forum multipartite de l’ECOSOC sur la science, la technologie et l’innovation (Forum STI), qui s’est tenu les 7 et 8 mai au siège de l’organisation internationale à New York.



Tenu sous le thème "Faire progresser les solutions scientifiques et technologiques durables, inclusives et fondées sur des données probantes pour l'Agenda 2030 et ses objectifs de développement durable (ODD)", le Forum a connu la participation du président de l’Assemblée générale de l’ONU, Philemon Yang, et du président de l’ECOSOC, Bob Rae, ainsi que de plusieurs ministres et hauts responsables représentant les Etats membres, le secteur privé, et la société civile.



Dans sa déclaration d’ouverture du segment ministériel, M. Hilale a indiqué que le Forum constitue une occasion inédite pour un dialogue franc et une interaction sincère entre les différentes parties prenantes afin d’incorporer la science et la technologie dans les plans de mise en œuvre de l’Agenda de développement 2030. Il a rappelé qu’après 10 ans de mise en œuvre de cet Agenda, le taux de réalisation atteint à peine 17% des objectifs ciblés.



Le diplomate marocain a, en outre, mis l’accent sur le 10ème anniversaire du Forum, l’occasion de faire une évaluation d’étape sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des ODD 2015-2025, et prospecter les perspectives possibles suite à l’adoption du Pacte numérique mondial en septembre dernier par l’Assemblée générale, en tenant compte des dynamiques en cours au sein de l’ONU, pour l’organisation de la 4ème Conférence internationale sur le financement pour le développement, prévue en juin prochain à Séville, et du deuxième Sommet mondial pour le développement social, en novembre 2025, à Doha.



Invitée d’honneur au Forum, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, Amal El Fallah Seghrouchni, a souligné, dans son message à distance, "la responsabilité collective de faire en sorte que l’avenir numérique ne soit pas une reproduction des inégalités d’hier, mais bien une promesse de transformation inclusive et durable".

Elle a également indiqué que les technologies doivent être mises au service de l’humain, de la justice sociale, de l'équité et du progrès partagé pour façonner l’avenir.



En partageant son expérience de chercheuse en intelligence artificielle, et de ministre déléguée, Mme Seghrouchni a passé en revue le capital technologique marocain et son rôle dans la transformation sociale, en citant notamment l’impact des initiatives "African Women in Tech and AI", qui réunit 80 femmes entrepreneuses issues de 28 pays africains, et le "Consensus de Rabat" visant l’élaboration d’un cadre de gouvernance de l’intelligence artificielle dédié au continent africain.



Pour sa part, le président de l’AG de l’ONU a appelé, durant son intervention liminaire, à forger les voies de coopération et de partenariat, à investir dans les politiques nationales et les cadres réglementaires, à encourager le dialogue et à travailler avec toutes les parties prenantes afin de tirer profit du potentiel que la science, la technologie et l’innovation présentent, tout en répondant aux inquiétudes de fracture numérique et de gouvernance pour garantir un accès équitable à tous et ne laisser personne pour compte.



Tout au long des travaux du Forum, le Maroc a souligné l’impact déterminant de la fracture numérique dans l’accès aux infrastructures technologiques, aux bases de données et aux talents, avec un accent particulier sur le continent africain.



La délégation marocaine a exprimé l’engagement du Royaume en faveur d’une transition numérique souveraine, inclusive et responsable, en soulignant la stratégie "Maroc Digital 2030" et ses objectifs visant, entre autres, le renforcement du service public digital et la mise à niveau du capital humain. Elle a également cité le lancement du projet Initiative D4SD, qui promeut le positionnement du Maroc comme leader régional de la transformation numérique.



Nommé en décembre dernier comme coprésident du Forum de l’ECOSOC pour la science, la technologie et l’innovation, M. Hilale présentera, conjointement avec son homologue de la Finlande, en juillet prochain, les conclusions et recommandations des travaux du Forum STI, devant le Forum politique de haut niveau de l’ECOSOC, qui est l’organe suprême de l’ONU chargé de la mise en œuvre des ODD.