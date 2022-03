Omar Hilale : Le Maroc résolument engagé pour la tolérance et la culture de la paix

17/03/2022

Conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, le Maroc réaffirme son engagement "indéfectible" en faveur de la promotion des valeurs du respect mutuel, de la tolérance, de la coexistence, de l'acceptation de l’autre et de la culture de paix, qui soit fondée sur le respect et la promotion des droits de l’Homme, a souligné, mardi à New York, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale. M. Hilale s’exprimait à l’occasion de l’adoption par consensus par l'Assemblée générale de l'ONU d’une résolution présentée par l’Organisation de coopération islamique (OCI) sous l’intitulé: "Journée internationale de lutte contre l’islamophobie”. Cette résolution reflète l’attachement de la communauté internationale à contrer toutes les formes et dimensions d’islamophobie et à agir en faveur de la culture de la paix, a-t-il souligné, relevant que le Maroc se réjouit de la proclamation du 15 mars, une Journée internationale de la lutte contre l’islamophobie, laquelle doit, également, être une journée de réflexion et de promotion du dialogue interreligieux, interculturel et inter-civilisationnel. “Si cette résolution se réfère à la lutte contre l’islamophobie, il est de notre devoir en tant que communauté internationale et en tant que pays de lutter contre toutes les autres formes de haine et de discrimination, qui sont basées sur la religion ou la conviction, y compris l’antisémitisme et la christianophobie”, a dit le diplomate. L’ambassadeur s’est félicité à cette occasion de l’adoption de cette résolution. Il a fait observer que le Maroc, qui était activement engagé dans le processus de négociation de cette résolution, réitère ses remerciements à toutes les délégations et les partenaires pour leurs efforts louables, qui ont été constructifs et ont fait montre d’engagement dans l’intérêt de tous et ce, pour parvenir à un texte de consensus.