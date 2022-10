Omar Hilale: La nouvelle résolution renforce les acquis du Maroc sur son Sahara

La résolution 2654 consacre de manière irréversible la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l'initiative marocaine d’autonomie

29/10/2022

L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a affirmé, jeudi à New York, que la nouvelle résolution adoptée par le Conseil de sécurité sur le Sahara marocain consacre d’une "manière irréversible" la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l'initiative marocaine d’autonomie en tant que seule et unique solution à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité territoriale du Royaume.



La résolution 2654 “consacre de manière irréversible, à l’instar des résolutions du Conseil adoptées depuis 2007, la prééminence, la crédibilité et le sérieux de l'initiative marocaine d’autonomie en tant que seule et unique solution à ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et l'intégrité du Royaume”, a souligné M. Hilale lors d’une conférence de presse tenue suite à l’adoption, par le Conseil, de cette résolution qui proroge le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2023.



L’ambassadeur a relevé, dans ce cadre, que le Conseil de sécurité vient de conforter le soutien massif de la communauté internationale en faveur de l'initiative d'autonomie, notant que ce soutien s’est traduit par l’expression d’appui “fort, clair et officiel” de plus de 90 pays à l’initiative marocaine, ainsi que par l’ouverture par 30 autres pays de consulats généraux dans les villes de Laâyoune et Dakhla, en confirmation de la marocanité du Sahara.



S’agissant de l’Algérie, M. Hilale a fait observer que le Conseil de sécurité a scellé une fois de plus son statut de partie prenante principale dans le différend régional sur le Sahara marocain, en lui enjoignant de coopérer et de s’engager avec le Secrétaire général de l’ONU dans le cadre du processus politique des tables rondes dans un esprit de compromis, et de réalisme et ce jusqu'à l'aboutissement de ce processus.



M. Hilale a en outre fait remarquer que la nouvelle résolution réaffirme la position constante du Conseil de sécurité, et à travers lui de la communauté internationale selon laquelle la solution à ce différend régional doit être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis.



“Cette corroboration de la position du Conseil de sécurité qui ne souffre d’aucune ambiguïté rejoint la conviction du SG de l’ONU dans son dernier rapport en appelant à ce que le règlement de cette question se base sur les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2018”, a encore relevé l’ambassadeur marocain, ajoutant que ce nouveau texte, qui “n’est pas une résolution bis repetita” des textes des années précédentes, se distingue par quatre nouvelles dispositions que le Conseil de sécurité considère comme étant fondamentales pour le processus politique.



Premièrement, le Conseil demande à l’Algérie en tant que partie prenante dans ce conflit de développer et d’exposer sa position sur la question du Sahara afin d’avancer vers la solution de ce différend, a-t-il indiqué, précisant que cette demande rejoint l’appel du SG de l’ONU aux quatre parties, dont l’Algérie, dans son dernier rapport au Conseil de sécurité, leur demandant de faire preuve de flexibilité et de réalisme et de s'abstenir de toute condition préalable à ce processus.



En deuxième point, a poursuivi l’ambassadeur, le Conseil tance le groupe séparatiste armé le “polisario” de mettre fin à ses obstructions à la liberté du mouvement de la MINURSO dans sa zone de mission et de cesser ses obstacles à la circulation des convois de réapprovisionnement de ses observateurs, a expliqué M. Hilale, ajoutant que ces actes “irresponsables condamnables” suscitent les plus vives préoccupations des membres du Conseil de sécurité à cet égard.



Concernant la troisième disposition, le Conseil demande aux organisations humanitaires internationales de s'assurer que l’acheminement de l'assistance alimentaire aux populations séquestrées des camps de Tindouf soit effectué conformément aux bonnes pratiques des Nations unies, a-t-il relevé, signalant que l’instance exécutive des Nations unies a estimé important d’insister sur cette exigence afin que cesse le détournement de l’assistance humanitaire par le groupe séparatiste armé et le croissant rouge algérien.



“Ce détournement a été confirmé dans plusieurs rapports du Haut-commissariat aux réfugiés, du Bureau de lutte anti-fraudes de l’Union européenne ainsi que par de nombreuses ONG humanitaires”, a dit le diplomate marocain.



Pour ce qui est de la quatrième nouvelle disposition de la résolution 2654, M. Hilale a indiqué que le Conseil a renforcé sa demande à ce que tous les efforts soient entrepris afin de procéder à l’enregistrement des populations des camps de Tindouf, estimant que cette demande insistante traduit l’exaspération du Conseil de sécurité à l’égard du refus du pays hôte, l’Algérie, de permettre au Haut-commissariat aux réfugiés de procéder à l’enregistrement de ces populations. “Ce refus dure depuis plus d’un quart de siècle”, a-t-il déploré.



L’ambassadeur a, par ailleurs, fait observer que le Conseil de sécurité a félicité, dans sa nouvelle résolution, le Maroc pour ses efforts et ses réalisations en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme dans ses provinces sahariennes.