Omar Hilale : L'approche éducative, pilier essentiel de toute stratégie visant à faire face à la crise sécuritaire au Sahel

20/11/2022

L'ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilale, a souligné, jeudi à Genève, le caractère multidimensionnel de la crise sécuritaire dans la région du Sahel, plaidant pour une approche éducative qui cible les racines de l'extrémisme et la violence.



Intervenant lors d’un panel sur les défis de la région du Sahel, organisé dans le cadre du Forum Crans Montant, M. Hilale a relevé que la situation dans la région requiert une coopération régionale et internationale dans un cadre Nord-Sud et Sud-Sud, et avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales, pour élaborer des stratégies plus inclusives socialement pour lutter contre la radicalisation.

"J’ajouterai à cela une approche éducative, culturelle et religieuse qui prend en considération les traditions, les rites et l’histoire de la région", a-t-il dit.



Et de préciser que cette dimension éducative est fortement présente dans l'expérience marocaine, qui tend à réhabiliter le champ religieux et à partager cette approche avec les pays africains amis, à travers l’implication dans la formation d'imams et de mourchidines, dans l’optique de la dissémination des valeurs de modération et de la culture de tolérance et de coexistence.



L’ambassadeur a fait une radioscopie de la crise globale que connaît la région du Sahel, notant à cet égard que la région "est à la croisée entre plusieurs sous-régions africaines et constitue en quelque sorte un espace géographique d'achoppement pour la paix, la stabilité et le développement de l'ensemble du continent africain, et au-delà".



Dans une région qui illustre le lien complexe entre sécurité et changements climatiques, le diplomate a relevé que le Sahel est confronté simultanément à des crises de conflits, du climat, de l’impact économique de la Covid-19 ainsi qu'à la montée en flèche des prix des denrées alimentaires, du carburant et des engrais.



Dans ces conditions, au moins 12,7 millions de personnes souffriront gravement de la faim en 2022 dans le G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie et Tchad), a-t-il dit, reprenant le Rapport du Programme alimentaire mondial 2022.

M. Hilale a de même relevé que la région fait face à des défis sécuritaires en raison des activités des groupes armés, qui cherchent à consolider leur funeste emprise dans le Golfe de Guinée.



La situation sécuritaire reste instable dans le centre du Mali et dans les régions frontalières avec le Burkina Faso et le Niger, en raison des activités des éléments extrémistes qui profitent des vides sécuritaires et se battent pour le contrôle territorial tout en ciblant l'armée et la MINUSMA, a-t-il ajouté.



Le Secrétaire général des Nations unies, qui a mis en garde contre la menace mondiale que représente la crise sécuritaire au Sahel, a relevé que si rien n’est fait, les effets du terrorisme, de l'extrémisme violent et du crime organisé seront ressentis bien au-delà de la région et du continent africain, a rappelé le diplomate.



Ceci nécessite une réponse multidimensionnelle qui tienne compte de tous les défis précédemment identifiés, a-t-il poursuivi, réitérant l’appel du SG de l’ONU à un renouvellement des efforts collectifs pour favoriser la gouvernance démocratique et restaurer l'ordre constitutionnel dans toute la région et à ériger l'Etat de droit et le plein respect des droits humains, en vue de garantir la sécurité et le développement durable.

M. Hilale a également souligné la nécessité de sécuriser les frontières en éliminant les menaces qui y prévalent (les groupes armés non étatiques, trafic de drogue et d’êtres humains...).



De même, le diplomate a évoqué l’impératif de renforcer la coordination et la coopération et d’améliorer l'efficacité du partage d'informations, afin de lutter contre les menaces à la sécurité dans la région, mais aussi pour contribuer à des conditions favorables à la paix, à la sécurité, à la démocratie et au développement.