Omar El Hilali: Défendre les couleurs du Maroc est un immense honneur

11/03/2025

Le jeune défenseur central marocain, Omar El Hilali, a exprimé son profond désir de rejoindre la sélection nationale, assurant qu’évoluer au sein de l’équipe première constitue un "immense honneur".



"Porter le maillot national est un grand honneur. Si je suis convoqué, je serai l’un des joueurs les plus heureux du monde", a-t-il affirmé dans une interview publiée, dimanche, par le quotidien espagnol "Mundo Deportivo".



Le latéral droit a admis la forte concurrence à son poste en équipe nationale, reconnaissant que "deux des meilleurs latéraux du monde évoluent actuellement avec les Lions de l’Atlas".

Le défenseur de l’Espanyol Barcelone s’est dit cependant disposé à s’accommoder : "Peu importe où l’on me place, en défense centrale ou même en ailier, je suis prêt à tout donner", a-t-il souligné.



Conscient du prestige que représente le fait de défendre les couleurs nationales, El Hilali a indiqué mesurer parfaitement l’immense émotion que cela susciterait en lui et au sein de sa famille.