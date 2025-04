Olivier Niggli : Le Maroc, un leader régional en matière de lutte contre le dopage

16/04/2025

Le Maroc joue un rôle de leader au niveau régional en matière de lutte contre le dopage, a affirmé, lundi à Rabat, le directeur général de l’Agence mondiale antidopage (AMA), Olivier Niggli.



S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture du premier forum des organisations nationales antidopage africaines (ONAD), organisé lundi et mardi dans la capitale marocaine, M. Niggli a relevé que l’Agence marocaine antidopage (AMAD), créée en 2021, ne cesse d’occuper la place qui lui échoit dans le paysage antidopage africain et plus globalement mondial, soulignant que la coopération entre l’AMA et l’AMAD est fructueuse et exemplaire.



Et d'ajouter que l’AMAD est appelée à jouer un rôle important dans les grands évènements qui se tiendront dans les années qui viennent dans le Royaume, relevant qu'il est important de montrer aux athlètes qui viendront au Maroc que la lutte contre le dopage est une affaire prise au sérieux.



Le directeur général de l’AMA a, par ailleurs, assuré que le forum des ONAD, le premier du genre en Afrique, se veut l’occasion de discuter et partager les différentes expériences et les meilleures pratiques en matière de lutte contre le dopage.



Le premier forum des organisations nationales antidopage africaines est le fruit d’une collaboration entre l’Agence mondiale antidopage, son bureau Afrique et l’Agence marocaine antidopage.



Au menu des débats, plusieurs panels axés entre autres sur «le renforcement du rôle des sportifs », «la solidarité régionale», «la coopération gagnant-gagnant», «les prochaines étapes pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025», «le processus de mise en œuvre du Code 2021», «les opportunités pour le Code 2027» et «l’innovation dans l’antidopage : quelles sont les prochaines étapes?».



Ce conclave réunit les représentants des organisations nationales antidopage du continent autour d’un objectif commun, à savoir renforcer la coopération régionale, permettre de partager les bonnes pratiques et promouvoir une lutte harmonisée et efficace contre le dopage en Afrique.



Ce rendez-vous inédit constitue également une plateforme stratégique d’échange, de dialogue et de renforcement des capacités, dans le cadre des efforts continus pour un sport africain intègre et propre.