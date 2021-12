Olivier Becht : Le Maroc, un partenaire stratégique crédible pour la France et l'Occident dans le volet sécuritaire

19/12/2021

Le Royaume du Maroc, sous la conduite éclairée de S.M le Roi Mohammed VI, est un “partenaire stratégique crédible” pour la France et l'Occident dans le volet sécuritaire, a affirmé, vendredi, Olivier Becht, député membre de la Commission de la défense nationale et des Forces Armées au sein de l’Assemblée nationale française.



Lors d’un échange avec Driss El Kaissi, consul général du Maroc à Strasbourg, M. Becht, également président du groupe Agir ensemble, et membre de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a souligné que le Royaume est amené à poursuivre son rôle de leader dans la région et constituera toujours le "bon modèle à suivre pour les pays africains et arabes", indique un communiqué du consulat du Maroc dans la ville alsacienne.



Le Royaume, a ajouté le député français, est un “acteur clé” dans la paix au Moyen-Orient et sera, certainement, un “très bon médiateur pour trouver une solution juste et définitive à la question palestinienne”, relève le communiqué.



Par la même occasion, M. Becht a tenu à saluer l’Initiative nationale de développement humain (INDH) et le Nouveau modèle de Développement qui visent une redistribution équitable des richesses, exprimant son admiration de la gestion par le Royaume de la crise sanitaire avec un focus sur la protection des citoyens en premier lieu tout en réussissant à maintenir l’activité économique à un niveau satisfaisant.



Selon la même source, les deux parties ont échangé sur les dernières élections qui ont eu lieu au Maroc, et comme mentionné par la délégation des observateurs de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, M. Becht “s'est dit “impressionné” par l'augmentation du taux de participation de plus de 50%, soit sept points de plus par rapport aux législatives de 2016 et surtout l'implication des jeunes dans ce triple scrutin.



Sur la question du Sahara marocain, le député français a salué la forte participation des Sahraouis des provinces du Sud aux dernières élections, dépassant la moyenne du pays, ce qui est un “signe de leur attachement à la solution de l'autonomie proposée par le Maroc et saluée par les résolutions du Conseil de sécurité”, note le communiqué.



M. Becht a saisi cette occasion pour appeler l'Europe à renforcer son partenariat avec le Royaume qui est le modèle réussi de la politique de voisinage avec le Sud de la Méditerranée.