Offshoring: inauguration du premier Centre de contact à Tata

08/12/2021

Un opérateur offshoring français présent à Marrakech et à Paris depuis plus de 27 ans, a inauguré récemment à Tata, son Centre de contact, le premier du genre au niveau de la province.



Lancé lors d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la province de Tata, Salah-Eddine Amal, en présence notamment du directeur général du Centre régional d’investissement Souss-Massa (CRI/SM), Marouane Abdelati, ce projet s’inscrit en droite ligne des orientations majeures du Plan d'accélération industrielle, dans sa déclinaison régionale, qui vise la création de 1500 emplois dans le secteur de l’offshoring au niveau de la région de Souss-Massa, indique un communiqué du CRI/SM.



Cette installation a été initiée lors de la 18ème édition du Salon international des centres de contact et d’appel (SICCAM) organisé à Agadir les 8 et 9 juillet 2021.



Ce Centre contribuera au développement de ce territoire à fort potentiel économique, à travers la création de 50 emplois dans les métiers du Business Process Outsourcing, Développement IT et Relation client, selon la même source.



A cette occasion, le CRI/SM a réitéré son engagement en faveur des investisseurs désirant s’installer dans la région en apportant l’appui et l’accompagnement nécessaires à la concrétisation de leurs projets d’investissement.