"Officine Expo", une vitrine de l’industrie pharmaceutique nationale

L’événement a connu la participation de 5.000 pharmaciens et professionnels de santé venus de 24 pays

02/03/2023

La 20ème édition d'Officine Expo a constitué une belle vitrine pour l'industrie pharmaceutique nationale, a souligné, samedi à Marrakech, Layla Sentissi, directrice exécutive de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutiques (FMIIP).



"Ce salon, qui devient aujourd'hui un rendez-vous incontournable dans le monde de la pharmacie, constitue une très belle vitrine pour notre industrie pharmaceutique (médicaments, compléments alimentaires, produits cosmétiques…)", a souligné Mme Sentissi, dans un entretien accordé à M24, la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, en marge des travaux de cette 20è édition d'Officine Expo, tenue sous le thème "Le pharmacien au cœur de l'innovation et de l’interdisciplinarité autour du patient".



Mme Sentissi, également membre du comité scientifique de cette édition, a relevé que cet événement de référence de la pharmacie sud-méditerranéenne et africaine, qui a connu la participation de 5.000 pharmaciens et professionnels de santé venus de 24 pays, "a offert une très belle plateforme d'échange et constitué un moment de rencontre très convivial entre les opérateurs et leurs partenaires, mais également entre des responsables, des universitaires et des chercheurs".



"Cette diversification a créé un écosystème très intéressant pour tous les intervenants dans ce domaine interdisciplinaire, qui sont venus assister à des conférences de haut niveau", s’est-elle félicitée, faisant savoir que le Salon a mis en avant le chantier de la refonte du système national de santé, notamment le rôle du pharmacien pour accompagner ce chantier de grande envergure.



"Nous sommes partenaires avec le ministère de tutelle, qui nous accompagne au niveau réglementaire et nous l’accompagnons pour assurer la réussite de ce chantier", a-t-elle souligné, appelant à la mobilisation et à la fédération des efforts de toutes les parties prenantes pour assurer la réussite de ce chantier.



Mme Sentissi a, par ailleurs, noté que le Salon a permis de consolider davantage les liens de coopération entre les opérateurs pharmaceutiques africains, exprimant la volonté des opérateurs marocains de partager leur expérience avec leurs collègues du continent.



En marge du Salon de deux jours, a été organisée la 6è édition de "Pharma Africa Meeting", marquée par la présence de responsables gouvernementaux et de grands experts qui ont débattu de la promotion "One Health, One World" et du développement de la coopération Sud-Sud en matière de promotion de médicaments de qualité.



"Officine Expo 2023" a également accueilli la 2è édition du Village Innovation E-Santé avec la participation de 12 startups marocaines, africaines et européennes, avec le soutien des plus grands incubateurs santé sur les projets "Made in Africa" les plus prometteurs.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, "Officine Expo 2023" a connu la participation de quelque 81 conférenciers, qui ont animé 42 tables rondes, conférences et ateliers sur des thématiques stratégiques du secteur de la santé et du médicament, notamment "le cannabis thérapeutique", "la réforme du système de santé", et "la coopération africaine des organismes pharmaceutiques : présentation de la FIP".



Les débats se sont articulés aussi autour de thématiques en rapport avec "le pharmacien dans la stratégie santé", "la communication levier stratégique dans le développement de la profession" et "actualités innovantes sur la prise en charge de l’obésité".