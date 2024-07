Office des changes: Le déficit commercial s'allège de 1% à fin mai 2024

02/07/2024

Le déficit commercial s'est allégé de 1% à 117,089 milliards de dirhams (MMDH) durant les cinq premiers mois de l'année 2024, contre 118,26 MMDH un an auparavant, selon l'Office des changes.



Cette évolution s'explique par une hausse de 2,3% des importations de marchandises, atteignant 308,821 MMDH à fin mai 2024, ainsi qu'une augmentation de 4,4 % des exportations, qui s'élèvent à 191,731 MMDH, précise l'Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.



En ce qui concerne les échanges de services, l'Office fait état d'une baisse de 6% de l'excédent de la balance des services, qui s'établit à 49,146 MMDH contre 52,273 MMDH à fin mai 2023.



Cette diminution résulte d'une hausse de 14,2% des importations de services, comparée à une progression de 4% des exportations de services.