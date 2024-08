Office des changes: L'essentiel du rapport annuel sur la balance des paiements et la position extérieure globale du Maroc

09/08/2024

Voici l'essentiel du rapport annuel de l'Office des changes sur la balance des paiements et la position extérieure globale (PEG) du Maroc au titre de l'année 2023 :



- Le flux net des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc a atteint 11,1 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, contre 23 MMDH en 2022, soit une baisse de 51,7%.



- Les opérations d’investissements directs enregistrent un solde débiteur en baisse (-2,6 MMDH contre -16,5 MMDH).



- Les recettes de ces investissements ont atteint 34,6 MMDH (-14,1%) et leurs dépenses ont enregistré une hausse de 35,8%, soit 23,5 MMDH.



- La France est le premier investisseur au Maroc au titre de l’année 2023 avec un flux net de 6,8 MMDH, contre 3,8 MMDH en 2022, soit une hausse de 79,5%.



- Le flux net des investissements directs marocains à l'étranger (IDME) a enregistré une hausse de 30,1% à 8,5 MMDH.



- Les nouvelles acquisitions en IDME ont atteint 25,6 MMDH en 2023, alors que les cessions de ces investissements se sont élevées à 17,1 MMDH.



- Les principaux pays de destination des flux nets des IDME sont les Emirats Arabes Unis (+2,6 MMDH), le Sénégal (+1,4 MMDH), la France (+1,1 MMDH), les Etats-Unis (+0,8 MMDH) et la Belgique (+0,5 MMDH).



- La position extérieure globale du Maroc a affiché une situation nette débitrice de 788,8 MMDH en 2023, soit un allégement de 10,4 MMDH par rapport à fin 2022.



- Ce résultat s’explique, principalement, par l’amélioration du solde des avoirs de réserve de 21,8 MMDH (+6,4%) et le recul du solde débiteur des autres investissements de 22,2 MMDH, atténué par la hausse du solde débiteur des investissements directs de 1,7% et de celui des investissements de portefeuille de 20,1%.



- Les transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l'étranger (MRE) ont atteint un niveau record au titre de l’année 2023 se situant à 115,3 MMDH.



- La balance des paiements au titre de l’année 2023 fait ressortir un déficit du compte des transactions courantes en allégement de 80,9%, s’établissant à -9 milliards de dirhams (MMDH) contre -47,3 MMDH en 2022.