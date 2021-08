Observateurs d'élections: La Commission d'accréditation donne son aval à 15 instances supplémentaires

06/08/2021

La Commission spéciale d'accréditation des observateurs des élections a accordé, lors de sa quatrième réunion, tenue mercredi à Rabat, son aval à 15 associations et réseaux nationaux supplémentaires.



Cette décision porte à 38 le nombre d'associations et de réseaux nationaux accrédités, souligne un communiqué du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH).

La Commission avait donné, lors de sa troisième réunion, son aval à 23 associations et réseaux nationaux, en plus du CNDH, rappelle le communiqué.



Cette réunion a été également marquée par l'approbation de la procédure d'accréditation des observateurs proposés par les associations, fait-on savoir, ajoutant que l'accent a été mis sur les conditions d'éligibilité à cette mission et sur le respect strict des données à caractère personnel dans le traitement des demandes d'accréditation.



La commission est composée de quatre membres, représentant les autorités gouvernementales chargées de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de la Coopération et de la Communication, un représentant de la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme, un représentant de l’instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption et cinq représentants de la société civile représentée au sein du CNDH.