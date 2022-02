Objectif : Réussir la campagne nationale de vaccination

Mobilisation des conducteurs des calèches touristiques

20/02/2022

Les conducteurs des calèches à Marrakech se sont mobilisés dans le cadre d'une campagne visant à sensibiliser les citoyens sur l’importance de la vaccination anti-Covid19 comme moyen ultime pour stopper la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus et atteindre, ainsi, l’immunité collective.



Les cochers ont ainsi fortement adhéré à cette opération à travers l'installation dans leurs calèches de pancartes incitant les citoyens à se faire vacciner afin de contribuer à consolider les acquis engrangés par le Royaume dans le cadre de sa stratégie nationale de lutte contre la pandémie de Covid-19.



Cette campagne s’inscrit dans le cadre de l’adhésion volontaire des conducteurs de calèches aux efforts nationaux visant à réaliser l’immunité collective qui est de nature à réduire le nombre des contaminations et des décès, dans la perspective d'un retour à la vie normale et la reprise de la dynamique touristique et économique.



Les organisateurs de cette campagne ont appelé les citoyens à adhérer de manière effective et responsable à cette campagne nationale de vaccination anti-Covid-19 et à se diriger vers les centres de vaccination ouverts durant toute la semaine. Avec la décision de réouverture des frontières nationales, la cité ocre aspire à un retour à la normale et à la reprise de l’activité touristique dans cette ville au rayonnement international.