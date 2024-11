OPV de Crédit du Maroc : près de 21,3 millions d'actions demandées

13/11/2024

L'offre publique de vente (OPV) des actions de Crédit du Maroc, initiée par Holmarcom Finance Company, a enregistré une demande totale de près de 21,3 millions d'actions pour une offre de 1.229.577 actions, ressort-il des résultats techniques de l'opération publiés sur le site de la Bourse de Casablanca.



Le taux moyen de satisfaction de la demande a été ainsi de 5,77%, avec un montant attribué de plus de 1 milliard de dirhams (MMDH), précise Crédit du Maroc, faisant état de 13.080 souscripteurs issus de 31 nationalités. Par catégorie de souscripteurs, les personnes physiques ont représenté 12.545 souscriptions pour 7.613.236 actions demandées et 696.503 actions attribuées.



Les institutionnels ont totalisé 278 souscriptions avec 12.515.821 actions demandées et 482.185 actions attribuées, tandis que les personnes morales ont atteint 257 souscriptions avec 1.168.932 actions demandées et 50.889 actions attribuées.



A rappeler que le prix de l'offre, qui s'est déroulée du 28 octobre au 1er novembre 2024 à 15h30 inclus, a été fixé à 850 dirhams (DH) pour le public et 680 DH pour les salariés.