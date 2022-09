OPPO célèbre 18 ans d’innovations et de prouesses technologiques

A Marrakech, la marque mondiale annonce vouloir «construire l’avenir de l’intelligence»

22/09/2022

La société technologique mondiale OPPO a célébré, samedi 17 septembre à Marrakech, le 18ème anniversaire de sa fondation autour du thème «Construire l’avenir de l’intelligence».



Pour faire de cette célébration un événement, le top management de la marque mondiale a réuni une trentaine de journalistes, agences partenaires et influenceurs autour de plusieurs activités qui leur ont permis d’apprécier à leur juste valeur les nouveaux services et activités (en ligne et hors ligne) mis en place en vue d’améliorer sa connexion avec les utilisateurs et leur expérience utilisateur.



«L’objectif principal de la marque est de construire l’avenir de l’intelligence. C’est-à-dire créer une technologie et des produits qui sortent de l’ordinaire afin de faciliter notre usage quotidien des gadgets, des produits IOT (accessoires connectés) ou Stmartphones pour un écosystème complet, facile et fluide», a d’emblée déclaré le directeur marketing OPPO Maroc, Abdelilah Akrim.



Autrement dit, la marque est là pour lancer des gadgets et des produits technologiques à même de «faciliter l’avenir d’une manière intelligente», a-t-il expliqué.



Quatrième plus grande marque de Smartphones au monde, OPPO est «resté engagé dans son approche de la technologie centrée sur l’utilisateur tout en continuant à repousser les limites de l’innovation technologique», a insisté la société fondée en 2004.



A l’occasion de ses 18 ans, et dans le but d’approfondir ses liens avec sa base d’utilisateurs mondiale, la marque a annoncé le lancement de la «Communauté Globale OPPO» et «OPPO Inspiring Service Week».



Précisons que la communauté mondiale OPPO a été créée pour fournir un écosystème inclusif et ouvert permettant à tous les utilisateurs d’OPPO de s’engager, d’interagir et de partager avec OPPO et entre eux à long terme, a-t-on expliqué.



Etant donné que l’orientation consommateur est primordiale dans le process de développement de la société, trois concepts liés à la «Communauté OPPO» ont ainsi été créés.



Le premier concept concerne les «Ambassadeurs» de la marque qui ne sont autres que les utilisateurs d’OPPO. Selon les explications du directeur marketing OPPO Maroc, ces derniers seront désormais invités à tester les derniers produits et innovations avant qu’ils ne soient lancés.



Deuxième concept, le «Forum ouvert O-Chat» est dédié à une Communauté OPPO plus large que les «Ambassadeurs» afin de discuter librement des produits et technologies nouvellement lancés.



Le troisième concept, c’est l’ «OPPO Lifesetter» qui invite les utilisateurs à partager leurs propres histoires de vie pour aider à inspirer les autres.



« Les consommateurs ayant testé ces technologies vont faire un feedback en créant une story qu’ils partageront avec la marque et la communauté afin d’être de vrais testeurs et d’inspirer d’autres personnes sur l’utilisation de la technologie lancée par OPPO », a souligné Abdelilah Akrim.



S’agissant du « Service inspirant OPPO », la marque rappelle que le centre de service OPPO exploite plus de 2.500 sites de service dans le monde entier et que chacun d’entre eux s’est engagé à fournir une expertise de haute qualité et des services de confiance aux clients afin que chaque utilisateur OPPO puisse profiter pleinement des avantages des technologies et des produits de la marque.



Quand bien même ses services après ventes sont considérés comme le premier sur le marché international, la marque OPPO continue de les développer au fil des ans. Plusieurs initiatives ont ainsi été prises dans ce sens, ce qui a permis au consommateur de profiter au mieux de son Smartphone OPPO.



Pour rappel, du 10 au 12 de chaque mois, OPPO offre des avantages exclusifs dans le cadre de la journée de service d’OPPO dans plus de 900 centres de service dans 24 pays et régions. La marque précise que les offres comprennent des rabais sur les services de réparation, des services de désinfection gratuits, et plus encore.



A noter également que du 10 au 17 septembre de cette année, la Journée de service OPPO a été mise à niveau vers « OPPO Inspiring Service Week » dans plus de 320 centres de service répartis dans 21 pays et régions d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique, souligne la société.

La société, qui dessert des clients dans plus de 60 pays et régions d’Europe, d’Asie-Pacifique, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, n’a pas oublié ses employés auxquels elle dit accorder une attention particulière.



En effet, en plus de la « Communauté mondiale OPPO » et « OPPO Inspiring Service Week », la marque a également annoncé la publication d’une série de documentaires racontant l’histoire des employés ainsi que la croissance d’OPPO de leur propre point de vue.



«Malgré leurs antécédents et leurs origines différents, tous les employés d’OPPO partagent la même passion pour la découverte des besoins d’utilisation et la recherche de nouvelles façons d’innover», a fait savoir la société.



Ainsi, grâce à leur croyance commune dans l’inspiration de la marque OPPO «Inspiration Ahead», ces derniers ont montré la force de caractère pour faire face à tous les défis avec un état d’esprit calme et optimiste, a-t-elle constaté.



Pour la marque leader sur le marché mondial des appareils connectés, le fait d’optimiser constamment chaque détail des produits et services OPPO, les employés «ont apporté les avantages de la technologie à des utilisateurs plus globaux».



Ce qu’il faut comprendre, c’est que l’employé passionné de son travail au sein de la société OPPO, que ce soit dans le développement, le marketing ou la direction, «peut réaliser un documentaire et le partager sur le réseau de la marque (interne ou externe) afin d’inspirer les autres pour qu’ils puissent apporter une valeur ajoutée à son entourage», a expliqué Abdelilah Akrim. Avant d’évoquer d’autres points aussi importants pour la marque. A savoir : la santé et le bien-être des utilisateurs d’OPPO et évidemment la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).



L’autre temps fort de cet anniversaire a été l’organisation d’activités sportives, golf et pétanque, dans une atmosphère sobre, conviviale, récréative et ludique. Un clin d’œil qui rappelle que la marque OPPO est aussi le sponsor officiel de l’UEFA Champions League pour cette saison.



Alain Bouithy