OPCVM : un actif net de plus de 571,6 MMDH

27/01/2024

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à plus de 571,6 milliards de dirhams (MMDH) au 12 janvier, en hausse de 2,1% en glissement annuel, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Les OPCVM monétaires et les OPCVM actions ont affiché les meilleures variations annuelles avec +8,09% et +3,83% respectivement, tandis que les OPCVM obligations court terme (OCT) ont enregistré la plus forte baisse (-6,62%), d'après les statistiques hebdomadaires de l'AMMC, arrêtées au 12 janvier.



Par ailleurs, le nombre d'OPCVM en activité a atteint 577 fonds à la même période.