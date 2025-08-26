OPCVM : l'actif net dépasse 808 MMDH au 08 août

26/08/2025

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a atteint 808,15 milliards de dirhams (MMDH) au 08 août, affichant une hausse hebdomadaire de 2,33%, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Dans le détail, les OPCVM "Monétaires" et "Obligations - Court terme" ont enregistré des progressions respectives de 6,63% et 6,23%, indique l'AMMC dans son récent document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.



La catégorie "Contractuel" a affiché une performance hebdomadaire de 3,91%, suivie des OPCVM "Actions" (+1,54%), "Diversifiés" (+0,65%) et "Obligations - Moyen et long terme" (+0,5%).



Le nombre total d'OPCVM en activité s'est situé à 600 fonds.