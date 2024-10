OPCVM : L'actif net s'établit à plus de 648,64 MMDH au 18 octobre

29/10/2024

L'actif net sous gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) s'est établi à plus de 648,64 milliards de dirhams (MMDH) au 18 octobre, enregistrant une hausse de 0,39% en variation hebdomadaire, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Cette progression est portée par l'augmentation des catégories "Contractuel" (+3,95%), "Obligations à court terme" (+2,9%) et "Obligations à moyen et long terme" (+0,66%), précise l'AMMC dans son document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.



En revanche, des baisses ont été observées dans les catégories "Monétaire" (-2,40%), "Actions" (-0,54%) et "Diversifiés" (-0,04%), indique la même source.



Par ailleurs, le nombre d'OPCVM en activité a augmenté pour atteindre 587 fonds durant cette période.