OPCVM : L'actif net dépasse 694,56 MMDH au 31 janvier 2025

10/02/2025

L'actif net sous gestion des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) a dépassé 694,56 milliards de dirhams (MMDH) au 31 janvier 2025, affichant une baisse hebdomadaire de 0,11%, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Ce recul reflète des variations négatives dans les catégories "Contractuel" (7,46%), "Monétaire" (-6,50%) et "Obligations CT (court terme)" (-0,42%), indique l'AMMC dans son récent document sur les statistiques hebdomadaires des OPCVM.



A l'inverse, les catégories "Actions", "Obligations moyen et long termes" et "Diversifiés" ont enregistré des hausses respectives de 3,08%, 1,43% et 0,73%.

Le nombre total d'OPCVM en activité au 31 janvier dernier s'est situé à 590 fonds.