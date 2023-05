OPC: L'actif net baisse de 8,3% en 2022

L'actif net des organismes de placement collectif (OPC) a atteint 575 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 8,3% en 2022, pour un nombre total de fonds de 639, selon l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Les différents types d’OPC ont enregistré des évolutions contrastées, indique l'AMMC dans la deuxième édition de son rapport "Le marché des capitaux en chiffres".



Les OPCI ont, de leur côté, poursuivi leur forte ascension en 2022 pour atteindre un actif net de 58 MMDH, soit 36 MMDH de plus qu'en 2021, suivis par les FPCT (+3 milliards) et les OPCC (+1 milliard), précise la même source.



S’agissant des OPCVM, dans un contexte de performances négatives sur les marchés de taux et actions, l’actif net s’est élevé à 501 MMDH, soit -15,5% par rapport à fin 2021, relève le rapport, notant que depuis 2012, le taux de croissance annualisé de l’actif net des OPCVM est de + 7,6%.



En outre, ledit rapport fait ressortir que la répartition de l’actif net des OPCVM dégage une prépondérance des valeurs non cotées, lesquelles représentent à elles seules 78,2% de l’actif total investi, suivies par les autres éléments d’actif et les valeurs cotées qui constituent respectivement 12,7% et 9% dudit actif. L'encours des valeurs non cotées est passé de 499 MMDH en 2021 à 431 MMDH en 2022. L’encours des valeurs cotées s’est élevé à 50 MMDH et l’encours des autres éléments d’actif s’est chiffré à 70 MMDH.