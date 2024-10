ONU Tourisme: 1er sommet Afrique-Amériques en République dominicaine, avec la participation du Maroc

04/10/2024

Le 1er sommet Afrique-Amériques initié par ONU-Tourisme a entamé ses travaux, jeudi à Punta Cana, en République dominicaine, avec la participation du Maroc.



L’ambassadeur du Royaume à Saint Domingue, Hicham Dahan, prend part à ce forum qui se veut une plateforme pour mettre en relief les liens forts entre les deux continents ainsi que l’importance que revêt le tourisme dans le renforcement de ces relations, et l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants.



"Dans un contexte marqué par l’interconnexion mondiale et la diversité culturelle, la coopération Sud-Sud entre l’Afrique et les Amériques apparaît comme un élément essentiel pour promouvoir le développement durable", a rappelé le secrétaire général d’ONU-Tourisme, Zurab Pololikashvili, à l’ouverture du sommet marqué par la présence de la vice-présidente du pays hôte, Raquel Peña, de nombreux ministres, de hauts responsables, de diplomates ainsi que de représentants du secteur du tourisme des deux bords de l’Atlantique, rapporte la MAP.



M. Pololikashvili a ajouté que la promotion du tourisme et le renforcement de l’industrie créative apparaissent comme des piliers stratégiques qui "non seulement stimulent la croissance économique, mais favorisent également la compréhension mutuelle, la diversité culturelle et l’échange d’expériences".



Selon des données officielles, les deux continents ont enregistré l'an dernier un total de 267 millions d’arrivées de touristes internationaux générant 371 milliards de dollars de revenus. Il s'agit d'une augmentation de près de 31% des arrivées par rapport à 2022.



En termes d'investissements, entre 2018 et 2023, 470 projets en installations entièrement nouvelles ont été annoncés pour les deux régions pour un total de 37,4 milliards de dollars et 131.763 emplois créés.



En s'unissant pour relever les défis et tirer parti des possibilités offertes par le secteur du tourisme, les deux régions peuvent ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’échanges culturels, de prospérité mutuelle et de gestion de l’environnement, ont rappelé nombre d’intervenants au premier jour du sommet, qui tient aussi à mettre la lumière sur l’influence de l’Afrique en Amérique latine et dans les Caraïbes, notamment son impact profond et durable sur la culture, la musique, la gastronomie ou encore les traditions.



Selon ses initiateurs, cette première rencontre de haut niveau ambitionne de favoriser les écosystèmes d’innovation dans le tourisme via l'encouragement de l’entrepreneuriat entre les acteurs clés des deux régions, le développement et l’adoption de nouvelles technologies, et le renforcement des alliances en vue de relever des défis communs dans divers domaines comme les changements climatiques, les inégalités économiques et sociales, ou encore la préservation de la culture.