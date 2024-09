ONU: Participation marocaine à la 3ème réunion du Groupe consultatif sur les gouvernements locaux et régionaux

22/09/2024

Le Maroc a participé, à New York, à la 3ème réunion du Groupe consultatif mis en place par le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, sur les gouvernements locaux et régionaux.



Lors de cette rencontre tenue jeudi en présence notamment du haut responsable onusien et de la directrice générale d'ONU Habitat, Anacláudia Rossbach, le Maroc a été représenté par la maire de Rabat, Fatiha El Moudni, membre de ce Groupe consultatif et co-présidente du Réseau des villes fortes.



Créé en octobre 2023, ce Groupe examine les modalités et les moyens d’améliorer les mécanismes institutionnels afin de renforcer l’engagement des gouvernements locaux et régionaux dans les processus intergouvernementaux. Il aborde également les opportunités de renforcer la coopération entre les gouvernements nationaux, locaux et régionaux et les équipes de pays des Nations unies.



Intervenant à cette occasion, Mme El Moudni, qui est également trésorière de l’Organisation mondiale de Cités et gouvernements locaux unis (CGLU), a salué la qualité du travail réalisé au sein du Groupe tout au long de l'année, en réaffirmant son engagement à aligner les priorités locales sur les agendas mondiaux.



Elle a également mis en avant l’importance du leadership local comme moteur de changement “transformateur”, au service des citoyens et en faveur de l’accélération de la localisation des six transitions du développement durable, à savoir les systèmes alimentaires, l'accès à l'énergie et l'accessibilité économique de celle-ci, la connectivité numérique, l'éducation, les emplois et la protection sociale, outre le changement climatique, l'appauvrissement de la biodiversité et la pollution.



Cette réunion a connu la participation aussi des représentants de Global Taskforce of Local and Regional Governments et des organisations internationales partenaires de la Coalition 2030, un collectif qui plaide pour la mise en oeuvre effective des objectifs de développement durable (ODD).



Le Groupe est composé de 15 représentants de gouvernements locaux et régionaux, nommés par le Groupe de travail mondial, et des dirigeants de cinq pays (la Colombie, l'Inde, le Nigeria, les Philippines et l'Espagne), ayant des responsabilités ou une expertise reconnue en matière de gouvernance à plusieurs niveaux.



Par la même occasion, la maire de Rabat a présidé une session sur l'avenir numérique et la localisation, lors de laquelle elle a mis l’accent sur les opportunités offertes par la technologie pour renforcer l'engagement des citoyens et améliorer la gouvernance locale.

Elle a en outre relevé la nécessité d'adopter des approches innovantes pour relever les défis contemporains et favoriser un développement durable et inclusif.



Cette participation souligne, selon l’intervenante, le rôle clé de la ville de Rabat dans le dialogue international sur les questions de développement urbain et la mise en œuvre des ODD.