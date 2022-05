ONSSA: la campagne de vaccination généralisée du cheptel national se poursuit

19/05/2022

L'opération de vaccination du cheptel national a permis, à la date du 16 mai 2022, d’immuniser 1.716.235 de bovins contre la fièvre aphteuse et d’immuniser 16.102.681 d’ovins contre la clavelée et la peste des petits ruminants (PPR) ainsi que 3.606.627 de caprins contre la PPR, annonce l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).



Ces campagnes nationales de vaccination préventive du cheptel se poursuivent dans toutes les régions du Royaume et sont réalisées gratuitement au profit de tous les éleveurs par les services vétérinaires provinciaux de l’Office et les vétérinaires sanitaires mandatés, en étroite collaboration avec les autorités locales et l’Ordre national des vétérinaires, fait savoir un communiqué de l’ONSSA.



Dans ce cadre, et dans l’objectif de couvrir l’ensemble du cheptel national (bovins, ovins et caprins), la campagne de vaccination a été prolongée dans toutes les régions du Royaume, indique l’ONSSA.



Dans ce sens, l’ONSSA invite l’ensemble des éleveurs à participer à cette campagne afin de renforcer