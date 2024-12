ONEE : Des travaux de raccordement d'un nouveau tronçon du canal de traction alimentant Taza en eau potable prévus les 3 et 4 décembre

01/12/2024

La Direction régionale de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) pour la région Centre Nord - Secteur Eau, annonce la programmation des travaux de raccordement d'un nouveau tronçon du canal de traction régional alimentant Taza en eau potable à partir du barrage de Bab Louta pour une durée de 48 heures, les mardi et mercredi 03 et 04 décembre 2024.



Dans un communiqué, l'Office affirme avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un approvisionnement régulier en eau potable à ses usagers dans la province de Taza, notant toutefois que quelques perturbations temporaires seront observées dans les communes de Ghiata al Gharbia, Bouhlou, Oulad Zbair et Bni Frassen.



A cet égard, rapporte la MAP, l'Office demande à tous ses clients dans ces quatre communes de prendre les précautions nécessaires pour stocker des quantités suffisantes d'eau pendant la période des travaux et reporter toutes les activités consommatrices d'eau jusqu'après l’opération de raccordement, exhortant tous les citoyens à consommer cette substance vitale de manière responsable et rationnelle.



"Cet important projet contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population bénéficiaire et au développement socio-économique de la province en augmentant le débit du canal et en améliorant les services fournis aux adhérents", souligne l’Office.



L'ONEE reste à la disposition de ses clients pour de plus amples éclaircissements et affirme que ses équipes travaillent sans relâche pour que l'approvisionnement en eau potable des citoyens de la province de Taza soit assuré dans les meilleures conditions, conclut-on.