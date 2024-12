ONCF: 41 millions de passagers avec un CA de 3,5 MMDH à fin septembre

02/12/2024

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a transporté 41 millions de passagers, permettant de réaliser un chiffre d’affaires global de 3,5 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, en hausse de 15% par rapport à l’année précédente.



Cette performance est attribuée à la croissance soutenue de l’activité voyageurs et à la reprise significative des segments fret et phosphates, a indiqué la société dans un communiqué sur ses résultats financiers.



Avec plus de 41 millions de passagers transportés sur la période, en hausse de 5% par rapport à fin septembre 2023, l’ONCF confirme l’attractivité de son offre commerciale, ajoute la même source.



L’activité voyageurs a généré un chiffre d’affaires de 2,09 MMDH, enregistrant une progression de 9% comparativement à 2023, témoignant ainsi de la forte attractivité de l’offre commerciale de l’Office. En sa sixième année d’exploitation, le train Al Boraq, fleuron du réseau ferroviaire national, a transporté 4,1 millions de voyageurs, en augmentation de 7%, pour un chiffre d’affaires de 528 millions de dirhams (MDH), soit une hausse de 12%.



L’activité fret et phosphates a également enregistré une évolution remarquable, avec un chiffre d’affaires de 1,30 MMDH, en hausse de 25% par rapport à fin septembre 2023. Cette croissance a été portée par l’augmentation des recettes liées au transport des phosphates, qui ont progressé de 34%.



Sur le plan des investissements, l’ONCF a consacré un CAPEX de 1,23 MMDH à fin septembre 2024, dédié à la performance, à la qualité de service et aux exigences de sécurité. En parallèle, l’endettement net de l’Office s’établit à 43,2 MMDH, enregistrant une légère baisse de 1,4 % grâce à une maîtrise rigoureuse de la trajectoire financière.