OMTPME : 9.740 entreprises personnes morales dissolues en 2022

08/11/2023

Le nombre de dissolutions des entreprises personnes morales (EPM) s'est élevé à 9.740 en 2022, en hausse de près de 18% par rapport à 2021, selon l'Observatoire marocain de la très petite et moyenne entreprise (OMTPME).



Cette hausse importante du nombre d'entreprises en cours de dissolution en 2022 est due à la conjoncture économique difficile, explique le rapport annuel de l'OMTPME.



L’évolution des dissolutions, entre 2021 et 2022, montre que les régions du Sud ont subi la hausse la plus importante, soit 91,2%, suivies de la région de Marrakech-Safi (80,4%) et de la région de Béni Mellal-Khénifra (40,5%), ajoute le rapport, notant que Tanger-Tétouan-Al Hoceima est la seule région où le nombre de dissolutions a baissé de 22,1%, rapporte la MAP.



Au plan sectoriel, les dissolutions d’entreprises, en 2022, étaient plus nombreuses dans le "commerce, réparation d'automobiles et de motocycles" et la "construction" qui ont concentré 52,9% du nombre total, tandis que l’"hébergement et restauration" a connu l’évolution la plus importante comparativement à 2021, soit plus de 37%, ce secteur étant parmi ceux les plus impactés par les crises sanitaire et économique de 2020.



La ventilation des dissolutions par classe d’âge révèle que plus de la moitié des entreprises personnes morales n’avait pas atteint les 5 ans d'existence, soit une augmentation de 5,5 points par rapport à 2021, souligne le document



Et d'ajouter que les entreprises ayant un âge n’excédant pas 2 ans ont vu leur part s’élever de 13,3% à 18%, alors que les entreprises âgées de 5 à 10 ans et de 10 à 20 ans ont vu leur part diminuer respectivement de 2,9 points et de 3,2 points par rapport à l’année précédente.