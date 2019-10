ODM lance sa campagne annuelle de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein

Les bienfaits du yoga pour les personnes en cours de traitement ne sont plus à prouver

10/10/2019

Le groupe Oncologie et diagnostic du Maroc (ODM) lance sa campagne annuelle de mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein durant le mois d'octobre, indique un communiqué du groupe.

A l’instar des associations et autres organismes de santé dans les différents pays du monde, le groupe ODM, très investi dans la lutte contre le cancer, s’est engagé depuis des années dans cette voie en se mobilisant pendant le mois d’octobre pour intensifier l’information et la sensibilisation autour de cette pathologie.

C’est dans ce sens que le groupe organise plusieurs initiatives de sensibilisation et de soutien aux malades, dans différentes villes du Royaume, note le groupe, relevant que cette année, ODM a décidé d’offrir des journées yoga avec, à la clé, des ateliers bien-être à des patientes et ex-patientes, dans les villes de Casablanca et Marrakech.

Au programme figurent des actions sociales, des dépistages gratuits et des journées yoga et ateliers de bien-être au profit des patientes et ex-patientes, précise le communiqué, soulignant que 150 personnes sont attendues le 12 octobre à Casablanca pour des cours de yoga en collaboration avec le studio OM Yoga et que 60 patientes de Marrakech sont invitées le 20 octobre pour bénéficier de ces cours prodigués par OM Yoga.

En effet, les bienfaits du yoga pour les personnes en cours de traitement, ne sont plus à prouver. Cette pratique ancestrale agit comme une thérapie de mieux-être qui améliore nettement la qualité de vie chez les personnes atteintes de cancer. Sur le plan mental, le yoga peut atténuer le stress, aider à soulager la douleur et la fatigue dues aux traitements, en plus de procurer une sensation de détente.

ODM propose également, en collaboration avec l’Association "Les Amis du ruban rose", un atelier médical de sensibilisation et de formation à l’autopalpation qui sera assuré à Casablanca par les médecins oncologues Dr Bouih Nawal et Dr Bourhim Nadia.

À l’heure actuelle, beaucoup de femmes ne disposent pas de connaissances suffisantes sur les causes du cancer du sein, et le dépistage précoce reste le principal moyen de lutter contre cette maladie.

A Oujda, le 26 octobre l’Association "Les Amis du ruban rose" donne également rendez-vous à 200 femmes au Centre oriental Al Kindy pour des séances de sensibilisation avec la participation du professeur agrégé en oncologie médicale à la Faculté de médecine et de pharmacie à Oujda, Brahmi Sami Aziz et le médecin oncologue au Centre oriental Al Kindy, Mokaouim Khalid.

Ces spécialistes expliqueront de quelle manière le dépistage précoce peut sauver des vies dans un langage simplifié et accessible à tous. Détectés à temps, 9 cancers du sein sur 10 sont guéris. C’est ainsi que chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies.

Pour élargir le nombre de bénéficiaires de son programme de sensibilisation, ODM a décidé, cette année, d’aller vers les entreprises et rencontrer les femmes salariées en vue de les informer sur cette maladie, ajoute-t-on de même source.

Chaque année, le mois d’octobre est consacré à la lutte contre le cancer du sein via la manifestation Octobre rose. Dans le monde entier, plusieurs événements de sensibilisation et de soutien aux malades sont organisés, encourageant le dépistage précoce et le suivi médical.