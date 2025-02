OCP Group porte sa participation dans GlobalFeed S.L. à 75%

10/02/2025

OCP Group, leader mondial des produits phosphatés dédiés à la nutrition végétale et animale, et Fertinagro Biotech S.L, producteur majeur d’engrais en Espagne, annoncent l’acquisition par le Groupe OCP d’une participation supplémentaire de 25% dans le capital de GlobalFeed S.L., portant ainsi la participation totale du groupe à 75%.



Cette acquisition fait suite à l’acquisition par OCP Group de 50% du capital de GlobalFeed S.L. en mai 2023.



GlobalFeed est une entreprise espagnole proposant une large gamme de produits dédiés à la nutrition animale, incluant des solutions à base de phosphate et des aliments pour animaux à forte valeur ajoutée.



«Cette acquisition représente un levier important dans la mise en oeuvre de la stratégie de croissance de notre groupe sur le marché de la nutrition animale. Elle témoigne de notre volonté d’étendre notre présence géographique, de renforcer l’innovation et d’intégrer des solutions durables au sein de l’ensemble de notre portefeuille. En collaboration avec notre partenaire de longue date Fertinagro, le groupe poursuivra le développement de solutions durables, de spécialité et customisées, visant à accroître la valeur que nous apportons à nos clients à l’échelle mondiale», a déclaré Abdelati Tantaoui, Chief Business Officer Animal Nutrition du Groupe OCP.



«Cette avancée dans notre accord constitue une étape majeure dans le renforcement de notre relation avec le Groupe OCP et vient consolider notre vision commune de l’innovation et du développement dans le secteur des phosphates. Notre alliance et notre collaboration continue demeurent des piliers essentiels de notre croissance, nous permettant de progresser avec des solutions durables et à forte valeur ajoutée pour un marché en constante évolution», a également commenté Javier Martin, Strategic Business Development Director de Fertinagro.



Pour rappel, Fertinagro est une société espagnole spécialisée dans la commercialisation de solutions innovantes de nutrition des plantes (NPK, NPK enrichi, biostimulants, etc.). L’entreprise est un acteur majeur en matière de développement de produits, mais également en termes d’applications biotechnologiques et de brevets enregistrés.