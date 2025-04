OCP Green Water: La récente levée de fonds de 6 MMDH vise à renforcer la résilience hydrique nationale

24/04/2025

La récente levée de fonds de 6 milliards de dirhams (MMDH) de OCP Green Water (OGW), structurée et placée par CDG Capital, vise à renforcer la résilience hydrique nationale, a affirmé, mardi à Meknès, Ahmed Znibar, le directeur général de cette filiale du groupe OCP dédiée à la production d'eau non conventionnelle.



Intervenant lors d'un panel tenu sous le thème "Dessalement de l'eau de mer : levier essentiel pour renforcer la résilience de l'agriculture irriguée", en marge du 17ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), M. Znibar a souligné que cette levée de fonds donne une impulsion décisive au développement des infrastructures, mettant en avant un programme ambitieux visant à atteindre une production annuelle de 600 millions de m³ d'eau dessalée d'ici quatre ans.



Et de poursuivre : "Ce défi technique et logistique répond à l'urgence de sécuriser l'approvisionnement en eau pour l'agriculture et l'industrie".



De son côté, la directrice du pôle Développement à CDG Capital, Meryem Laraichi, a détaillé le modèle économique des projets de dessalement, reposant sur des partenariats public-privé avec un recours massif à la dette (70% à 80%), rapporte la MAP.



"La sécurisation des contrats d'achat à prix et volume garantis réduit les risques commerciaux", a-t-elle expliqué, ajoutant que les technologies matures et les opérateurs reconnus rassurent les investisseurs.



Mme Laraichi a aussi indiqué que le marché financier local, qui permet d'éviter les risques de change, joue un rôle clé en termes de mobilisation de l'épargne longue, notant que la titrisation permet de diversifier les sources de financement, tandis que les taux bas renforcent l’attractivité de ces projets stratégiques.



Pour sa part, le directeur de l'Office régional de mise en valeur agricole de Souss Massa (ORMVASM), Nouredine Kessa, a illustré les enjeux hydriques à travers un projet de dessalement de Souss-Massa, d'une capacité de 80 millions de m³/an.



"Ce projet est vital pour l'agriculture intensive, notamment les cultures sous serre", a-t-il fait savoir, rappelant que la souscription a atteint les 18.000 hectares irrigués.

M. Kessa a recommandé une gouvernance rigoureuse et un cadre réglementaire robuste pour concilier développement économique et durabilité. "Cette réussite démontre comment une structuration financière solide peut répondre aux défis climatiques tout en dynamisant l’économie locale".



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le SIAM 2025, qui connaît la participation de 1.500 exposants venus de 70 pays, est initié sous le thème "Agriculture et monde rural : l'eau au cœur du développement durable".



Véritable carrefour des politiques agricoles, ce salon constitue un temps fort pour promouvoir les échanges, consolider les partenariats internationaux et mettre en lumière les réponses concrètes aux défis auxquels le secteur agricole est confronté.