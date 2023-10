OCP: 44,3 MMDH d'investissements prévus en 2023

26/10/2023

Le programme d'investissement du Groupe OCP devrait atteindre en matière d'engagement près de 44,3 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, selon le rapport sur les établissements et entreprises publics (EEP) accompagnant le PLF-2024.



Le programme prévisionnel d'investissement au titre de la période 2023-2027 du Groupe porte sur une enveloppe globale de 130 MMDH, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances, soulignant que l'OCP s'est fixé un nouveau cap stratégique basé sur le développement durable et la transition vers la décarbonation de sa production.



C'est dans ce sens que le programme vert 2023-2027 du Groupe vise à renforcer son positionnement stratégique dans le secteur des engrais durables en s'ouvrant sur de nouveaux horizons de croissance, tout en consolidant les fondements de sa compétitivité, fait savoir la même source.



Ce programme a pour objectif d'atteindre, en 2027, un volume de 20 millions de tonnes (MT) d'engrais totalement décarbonnés par le lancement d'un plan de 20 MMDH consacré à la production locale de l'ammoniac vert, ce qui permettra à l'OCP de s'affranchir des importations de l'ammoniac, rapporte la MAP.



Il repose également sur un plan ambitieux de 11 MMDH dédié au développement des énergies renouvelables pour une capacité de 5 GW devant couvrir tous les besoins de l'OCP en énergie électrique.



De même, une enveloppe de 23,5 MMDH est prévue pour réaliser un programme axé essentiellement sur des unités de dessalement de l'eau de mer et de réutilisation des eaux usées épurées pour assurer l'autonomie de l'OCP et garantir sa transition vers les ressources en eau non conventionnelles.



Par ailleurs, le rapport indique que le chiffre d'affaires du Groupe OCP s'est établi à 37,56 MMDH à fin juin dernier, en baisse de 65% par rapport à la même période de 2022, alors que les dépenses d'investissement ont atteint près de 11,66 MMDH, en hausse de 49%.