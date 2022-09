O Bouillon de culture bsèques à Casablanca du grand homme de théâtre Noureddine Bikr

Les obsèques du comédien Noureddine Bikr, figure de proue du théâtre national et du petit écran au Maroc, ont eu lieu, vendredi à Casablanca, dans un climat de recueillement et de grande émotion.



La dépouille de Noureddine Bikr, décédé à l'âge de 70 ans, a été inhumée au cimetière Chouhada après les prières d'Al-Asr et du mort, en présence des membres de la famille et des proches du défunt aux côtés d'une pléiade d'artistes, acteurs, écrivains et hommes de médias.



Dans des témoignages recueillis par la MAP au cimetière Chouhada, l'artiste Mohamed Khiyari a souligné que le défunt était une figure de proue et une icône du théâtre marocain, notant que feu Bikr était un monstre sacré de la scène théâtrale.

Et de relever que Noureddine Bikr, qui a contribué à l'éclosion de plusieurs talents marocains, était la locomotive de la troupe de "Masrah Al Hay".



Pour sa part, le dramaturge Hassan Rais a indiqué que la disparition de Noureddine Bikr, grand artiste et frère, constitue une grande perte, rappelant une citation du défunt: "On ne peut être artiste sans être un humain".



Et de poursuivre qu'il a appris du défunt les liens humains tissés entre les artistes et le public, relevant que Noureddine Bikr était un artiste raffiné qui a su conquérir le cœur de tous.

Le Syndicat marocain des professionnels des arts dramatiques avait annoncé le décès de l'acteur et grand homme de théâtre Noureddine Bikr, qui s'est éteint vendredi matin à Casablanca à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie.



Le défunt, natif de Casablanca en 1952, est une figure de proue du théâtre national. Parmi ses œuvres les plus mémorables, figurent les pièces de théâtre "Cherreh Melleh" et "Hab w Tben", qu'il a présentées avec la troupe de "Masrah Al Hay" durant les années 90.



Feu Noureddine Bikr est aussi célèbre pour les rôles qu'il a campés sur le petit écran dans des sitcoms et des séries télévisées telles que "Serb Lahmam" et "Zenkat Saâda", aux côtés d'autres éminents acteurs.

Bouillon de culture