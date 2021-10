Nul blanc entre la JSS et la RSB

28/10/2021

La Jeunesse sportive Salmi (JSS) et la Renaissance de Berkane (RSB) se sont neutralisées (0-0), mercredi au stade municipal de Zemamra, à l'occasion de la 7e journée de la Botola Pro D1 "Inwi".



Au terme de cette rencontre, la JS Salmi, 10 points, occupe la cinquième place du classement, tandis que les Berkanis grimpent à la sixième place avec 9 points.



Lors de la prochaine journée de la Botola Pro D1, le club de Had Soualem se rendra chez le Mouloudia d'Oujda (MCO), alors que la Renaissance de Berkane évoluera à domicile contre l'Ittihad de Tanger (IRT).



Il convient de rappeler que lors de cette septième manche entamée samedi, le MAS et le HUSA avaient surclassé respectivement le DHJ (3-0) et le CAYB (1-0). Dimanche, l’OCS a été accroché par le SCCM (0-0), alors que mardi, les trois rencontres au programme, à savoir OCK-RCOZ, IRT-MCO et Raja-FUS, s’étaient soldées sur le même score de un but partout.



A noter que la confrontation ASFAR-WAC devait avoir lieu hier.