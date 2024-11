Nul blanc entre l’EN et son homologue ivoirienne

Fortunes diverses pour les U17 et les U20

18/11/2024

La sélection marocaine de football des natifs de 2000 et plus a fait match nul face à la sélection ivoirienne, dimanche au Stade municipal de Bingerville.



Les joueurs marocains, bien que préparés physiquement et tactiquement, n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets d’une équipe ivoirienne dynamique.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des préparatifs de l’équipe nationale aux prochaines échéances.

Les deux formations s’affronteront aujourd’hui lors d’un second acte de cette double confrontation.



Le coach de la sélection nationale, Tarik Sektioui, avait convoqué 27 joueurs pour prendre part à un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football à Salé avant le départ pour la Côte d'Ivoire.



Par ailleurs, l’équipe nationale U20 de football s’est imposée face à son homologue tunisienne sur le score de 2 buts à 1, en match de la deuxième journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, disputé dimanche à Ismaïlia en Egypte.



Les buts des Lionceaux de l’Atlas ont été marqués par Mouad Dahak (48e) et Reda Laalaoui (71e), tandis que Khalil Ayari a inscrit le seul but de la Tunisie (1ère).

L'équipe nationale U20 sera opposée à l'Algérie le 20 novembre et la Libye le 23 du même mois.



Les sélections classées aux première et deuxième places de ce tournoi se hisseront en phase finale de la prochaine CAN U20, qui verra la participation de 12 pays. Cette CAN est qualificative à la prochaine Coupe du monde de la catégorie, prévue l'année prochaine au Chili.



De son côté, l’équipe nationale U17 de football a été accrochée par son homologue tunisienne (2-2), en match de la deuxième journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF) qualificatif à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie, disputé dimanche au stade Père Jégo à Casablanca.



Les buts des Lionceaux de l’Atlas ont été inscrits par Ziad Baha (30e) et Adam Jout (67e), tandis que Seif-Eddine Abdallah (34e) et Amine Touati (90+3e) ont marqué pour la Tunisie.



Lors de son premier match, l'équipe nationale avait battu son homologue égyptienne (5-1). Le Maroc défiera la Libye, le 20 novembre (20h00) et l'Algérie, le 23 du même mois (18h00).

Ce tournoi de l'UNAF se tient au Maroc, du 11 au 23 novembre, aux stades Père Jégo de Casablanca et El Bachir de Mohammedia.