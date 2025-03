"Nuits du Ramadan" : Les mélodies envoûtantes du Melhoun enchantent le public d'Essaouira

11/03/2025

Le public d'Essaouira a vibré, jeudi soir, aux rythmes envoûtants du Melhoun, le temps d'une soirée musicale organisée dans le cadre de la 2e édition des "Nuits du Ramadan".



Dans une ambiance empreinte de spiritualité et de convivialité, cette manifestation musicale, co-organisée par le Conseil communal d'Essaouira, la Société de développement Local "Essaouira culture, arts, patrimoine, aménagement et Développement" (SDL ECAP), la Direction provinciale de la culture et l'Association Essaouira-Mogador, a offert une immersion captivante dans l’univers raffiné du Melhoun.



Ouvrant le bal de cette soirée ramadanesque, la troupe "Malhouniate Essaouira", sous la direction de Mohamed El Hallab, a livré une prestation d’une grande finesse, mettant en lumière la richesse et la profondeur du répertoire authentique de cet art poético-musical populaire, l’une des composantes fondamentales de l'identité patrimoniale du Royaume.



A travers une interprétation magistrale des plus belles "qassidas" (poèmes) du Melhoun, l’ensemble a su captiver un large public de mélomanes, de personnalités locales et de touristes désireux explorer, pour la première fois, la richesse sonore et poétique de ce genre musical emblématique.



Au fil des interprétations, l'assistance a pu redécouvrir des classiques interprétés par des figures légendaires du Melhoun, notamment Haj Houcine Toulali et Haj Mohamed Bouzoubaâ, tout en savourant des arrangements inédits qui insufflent une touche de modernité à cet héritage ancestral.



Dans une déclaration à la MAP à l'issue du concert, le directeur général de la SDL ECAP, Abderrahim El Bertai, a indiqué qu'au-delà de son aspect purement artistique, cette soirée s’inscrit dans une démarche plus large visant à préserver et à promouvoir le Melhoun, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.



Il a également mis en avant la diversité de la programmation de cette 2e édition des "Nuits du Ramadan", qui offrira, chaque jeudi du mois sacré, des soirées musicales soufies et des concerts dédiés aux musiques traditionnelles du Maroc, notant que "ce programme ambitieux vise à permettre au public de la Cité des Alizés de redécouvrir la richesse et la pluralité du patrimoine musical national, tout en valorisant ses expressions les plus authentiques".



De son côté, Mohamed El Hallab, chef de la troupe "Malhouniate Essaouira", a exprimé sa joie de se produire devant un public aussi réceptif et passionné, soulignant l’importance de tels événements dans la transmission et la valorisation du Melhoun auprès des jeunes générations.



Cette soirée, marquée par une communion artistique et spirituelle, a été ponctuée par des moments d’échanges entre les artistes et le public, illustrant ainsi la vocation des "Nuits du Ramadan" à favoriser un dialogue culturel et intergénérationnel.



Au programme de cette édition figurent également une soirée dédiée à l’art de la “hadra” féminine, animée par la troupe "Haddarates Souiries", un concert soufi offert par les adeptes de la Zaouia Hmadcha d’Essaouira, ainsi qu'une soirée de clôture consacrée à l'art aissaoui.

Bouillon de culture

Vernissage



Le vernissage de l’exposition "Symphonie des couleurs" de l’artiste peintre Salima Loukili a eu lieu, samedi à la galerie Mohammed El Kacimi à Fès.

Organisée en partenariat avec la Direction régionale de la culture à Fès-Meknès, à l’occasion de la Journée internationale de la femme, cette exposition se poursuit jusqu’au 20 mars.

Dans une déclaration à la MAP, Salima Loukili, une peintre abstrait, a affirmé que cette exposition reflète son parcours et son voyage artistique dans l’exploration et l'utilisation de la profondeur des couleurs et des formes pour immortaliser les émotions.

"La symphonie des couleurs traite de l’harmonie et de l’émotion que procurent les couleurs dans la vie. Chaque tableau a une histoire qui lui est propre", a-t-elle précisé.

L’un des tableaux exposés a particulièrement attiré l’attention d’un célèbre compositeur et pianiste américain, l’inspirant à produire une composition musicale qui a été présentée à Manhattan aux côtés d’une exposition virtuelle de l’œuvre.

"Cette collaboration illustre le rôle de l’art en tant que pont entre les cultures et témoigne de son caractère universel", a-t-elle souligné, ajoutant que la ville de Fès, connue pour son patrimoine et son ouverture, incarne parfaitement cette dimension de dialogue et de coexistence culturelle.

Les œuvres exposées par cette artiste peintre offrent un mélange subtil de couleurs et de formes, créant des compositions dynamiques qui interpellent le regard et l’imagination. A travers des jeux de contrastes, de nuances et de superpositions, chaque toile se transforme en un labyrinthe visuel où les formes abstraites semblent évoluer au gré des émotions qu’elles suscitent.

Le spectateur est invité à se laisser porter par cette symphonie chromatique, à explorer les profondeurs des toiles et à y projeter sa propre interprétation.