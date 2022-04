Nuages d'orage sur l'économie mondiale

18/04/2022

C'était censé être l'année de la normalisation post-COVID, de la guérison du marché du travail et d'une reprise de la croissance économique. Pourtant, il s'avère que c'est une période difficile de réalignements géopolitiques, de perturbations persistantes de l'approvisionnement et de volatilité des marchés financiers, qui se déroulent toutes dans un contexte de montée des pressions inflationnistes et d'espace politique limité.



En raison de ces développements, la dernière mise à jour des indices de suivi Brookings-Financial Times pour la reprise économique mondiale (TIGER) montre une perte globale de la dynamique de croissance, avec des inégalités considérables entre les pays dans leur vulnérabilité aux développements nationaux et internationaux défavorables. La guerre en Ukraine, la résurgence du COVID-19 en Chine et le manque d'options de politique macroéconomique à la disposition de la plupart des gouvernements feront de 2022 une année difficile pour la croissance mondiale. Et bien que les effets perturbateurs de COVID-19 semblent contenus dans la plupart des régions du monde, le potentiel d'émergence de nouvelles variantes signifie qu'il restera un joker.



La montée des tensions géopolitiques a exacerbé les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Alors que les prix augmentent déjà et que la demande se maintient bien dans la plupart des grandes économies jusqu'à récemment, les conditions sont réunies pour une escalade des pressions inflationnistes dans le monde. Pire encore, la plupart des gouvernements et des banques centrales auront du mal à soutenir la demande si elle montre des signes d'essoufflement face à l'incertitude économique croissante et à la volatilité financière. La confiance des consommateurs et des entreprises a déjà pris un coup, ce qui est de mauvais augure pour la demande des consommateurs et surtout pour les investissements des entreprises.



L'économie américaine continue de tourner : les chiffres de l'emploi et du chômage sont revenus à leurs niveaux d'avant la pandémie; la production industrielle a été robuste ; et la demande intérieure globale reste forte, servant de moteur majeur de la croissance mondiale. Mais la Réserve fédérale américaine risque de perdre le contrôle du récit de l'inflation, ce qui signifie qu'elle pourrait être forcée de resserrer sa politique monétaire encore plus agressivement qu'elle ne l'a signalé, augmentant le risque d'un ralentissement marqué de la croissance en 2023. Prix du pétrole élevés, une inversion de la courbe des taux (lorsque le rendement de la dette à court terme est supérieur à celui de la dette à long terme), et un marché boursier en difficulté, tous indiquent – ​​et alimentent – ​​un sentiment généralisé de difficultés imminentes.



Pendant ce temps, la détermination de la Chine à s'en tenir à sa stratégie zéro COVID semble de moins en moins viable. La demande des consommateurs, les investissements et la production montrent tous des signes d'affaiblissement, ce qui pourrait avoir des implications au-delà de la Chine. Sur une note plus positive, les prix des logements se sont stabilisés, les pressions financières se sont estompées et l'inflation des prix à la consommation demeure relativement modérée. Le gouvernement et la banque centrale chinois ont donc plus de marge de manœuvre que les décideurs des autres grandes économies, et adopteront donc probablement davantage de mesures de relance pour contrer l'affaiblissement de la dynamique de croissance. Mais l'engagement du gouvernement à limiter les risques financiers à plus long terme restera un facteur contraignant.



De leur côté, les économies de la zone euro sont engagées dans la difficile tâche de se sevrer au plus vite du gaz naturel russe. Cela pourrait être extrêmement perturbateur pour certaines industries, mais avec un impact global modeste et de courte durée sur la croissance. Si la diminution des approvisionnements énergétiques commence à faire des ravages, la forte reprise de l'économie allemande deviendra beaucoup plus fragile.



De même, le rebond tiré par la consommation au Japon a déjà été mis à mal par les effets perturbateurs d'Omicron, assombrissant les perspectives d'une reprise durable. Et après s'être remise de la pandémie, l'économie britannique se dirige vers une période difficile, avec une inflation croissante, des impôts plus élevés et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement accompagnant un formidable ensemble de vents contraires mondiaux.

L'étau se resserre également sur de nombreuses économies émergentes et en développement qui souffraient déjà de la flambée de l'inflation mondiale, de la hausse du dollar et de conditions financières défavorables (restreignant leur accès aux fonds étrangers). Cela dit, les principales devises des marchés émergents ont généralement bien résisté reflétant des besoins modestes de financement des déficits courants et des réserves de change saines. Et la flambée des prix des matières premières est une bonne nouvelle pour certaines économies en développement.



Alors que l'Inde connaît une forte reprise économique, une inflation élevée et la hausse des prix du pétrole pourraient freiner la croissance si elles s'avèrent persistantes. Le Brésil, lui aussi, connaît une modeste reprise de croissance, mais, avec une élection présidentielle en octobre, il reste en proie à l'instabilité politique. Et l'économie russe, bien sûr, a été martelée par une combinaison de sanctions commerciales et financières. Cela n'affectera pas directement la croissance mondiale, la Russie représentant à peine 2% du PIB mondial ; mais compte tenu de l'importance du pays en tant qu'exportateur de matières premières, sa guerre en Ukraine ajoutera aux pressions sur les prix, ce qui limitera la marge de manœuvre des autres banques centrales.



Les décideurs politiques ont devant eux un exercice d'équilibre aux enjeux considérables. Dans la plupart des économies, la politique monétaire est contrainte par des pressions inflationnistes et la politique budgétaire est limitée par des niveaux élevés de dette publique. Pour maintenir l'économie mondiale sur une trajectoire de croissance raisonnable, il faudra une action concertée pour résoudre les problèmes sous-jacents.



En plus de limiter les perturbations induites par la pandémie et de gérer les tensions géopolitiques, les décideurs devront envisager des mesures plus ciblées - telles que des investissements dans les infrastructures - pour stimuler la productivité à long terme plutôt que de simplement renforcer la demande à court terme. Cela nécessitera une volonté politique intérieure et une coopération internationale concertée, qui restent toutes deux en pénurie déprimante.



Par Eswar Prasad

Professeur d'économie à la Dyson School de l'Université Cornell et chercheur principal à la Brookings Institution