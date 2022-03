Novak Djokovic ne jouera pas à Indian Wells ni à Miami

10/03/2022

Novak Djokovic ne jouera pas les tournois d'Indian Wells et de Miami en raison de la réglementation américaine concernant le Covid, a-t-il annoncé mercredi sur Twitter.



Les Etats-Unis exigent que les ressortissants étrangers soient vaccinés pour entrer sur leur territoire, or le Serbe n'est pas vacciné. Les autorités "ont confirmé que ces règles n'allaient pas changer, je ne pourrai donc pas jouer aux Etats-Unis. Bonne chance à ceux qui vont jouer ces beaux tournois", a déclaré le joueur sur Twitter.



La participation de Djokovic était depuis longtemps douteuse, mais le Serbe de 34 ans figurait tout de même sur la liste des inscrits au Masters 1000 d'Indian Wells, en Californie, qui commence jeudi pour les hommes. Le Masters 1000 de Miami se dispute dans la foulée en Floride.



Le Serbe a gagné cinq fois à Indian Wells, où les organisateurs ont dit que les spectateurs devraient présenter une preuve de vaccination complète.



Mi-janvier, Djokovic a été expulsé d'Australie après plusieurs jours de bataille judiciaire, faute d'avoir satisfait aux exigences des autorités de ce pays en matière de vaccination contre le Covid.



Il n'a pas pu disputer l'Open d'Australie, remporté par Rafael Nadal qui l'a doublé aux nombres des titres du Grand Chelem gagné (21 contre 20 au Serbe ainsi qu'à Roger Federer).

Le Serbe a fait son retour à la compétition fin février à Dubaï, où la vaccination n'est pas exigée, mais il a été battu dès les quarts de finale par le Tchèque Jiri Vesely.

Quelques jours plus tard, il a perdu sa place de N.1 mondial au profit du Russe Daniil Medvedev.