Nouvelles mesures sanitaires pour accomplir la Omra : Les vaccins contre la méningite disponibles en quantité suffisante dans toutes les pharmacies

26/01/2025

Les vaccins contre la méningite, désormais obligatoires pour les personnes souhaitant se rendre au Royaume d'Arabie Saoudite pour accomplir la Omra ou visiter les Lieux Saints de l'Islam, sont disponibles en quantité suffisante dans toutes les pharmacies à l'échelle nationale, a indiqué samedi le ministère de la Santé et de la Protection sociale.



Dans un communiqué, le ministère précise que les citoyennes et citoyens qui souhaitent accomplir les rituels de la Omra peuvent, après l’achat du vaccin, se rendre au centre de santé agréé le plus proche pour se faire vacciner et obtenir le certificat de vaccination contre cette maladie, notant que ces prestations sont également disponibles au Centre de sérums et vaccins (Institut pasteur).



Les personnes concernées doivent, poursuit la même source, se faire vacciner au moins 10 jours avant la date prévue de leur voyage et présenter un certificat de vaccination, notant que les enfants de moins d'un an, ainsi que les personnes ayant déjà reçu ce vaccin pendant une période n'excédant pas cinq ans, sont exemptées de cette mesure, à condition de fournir un justificatif dans ce sens.



Le ministère exhorte les citoyennes et citoyens à respecter strictement les mesures sanitaires annoncées par les autorités saoudiennes, dont l’objectif principal est de préserver la santé publique et d’assurer la sécurité des voyageurs.



Les autorités sanitaires au Royaume d'Arabie Saoudite ont rendu obligatoire, à compter du 1er février 2025, la vaccination contre la méningite pour tous les voyageurs se rendant dans le royaume, que ce soit pour accomplir le rituel de la Omra ou visiter les Lieux Saints. La liste des centres de santé désignés pour administrer le vaccin est disponible sur le lien suivant: https://www.sante.gov.ma/Pages/Certificat-International-Vaccination.aspx