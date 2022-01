Nouvelle publication du chercheur Omar Hamdaoui

“Oasis du Maroc, une contribution bibliographique ”

06/01/2022

''Oasis du Maroc, une contribution bibliographique'' est l'intitulé d'un ouvrage du chercheur Omar Hamdaoui, paru récemment aux éditions Dar Al Basma.



Ce livre (207 pages-format moyen) regroupe des ouvrages édités par un ou plusieurs auteurs, des traductions en arabe de publications et recherches étrangères, des manuscrits authentiques, des travaux de conférences et journées d'études, ainsi que des guides conçus par des organisations gouvernementales et non gouvernementales, des monographies locales et régionales ou encore des thèses universitaires.



Les sujets traités dans cet ouvrage concernent les domaines de l'histoire, la géographie, la sociologie, l'anthropologie, les traductions, les biographies et autobiographies, les sommaires, les voyages touristiques et scientifiques, la littérature, les arts populaires ainsi que les fictions historiques qui s'inspirent des oasis.



La première partie de l'ouvrage se décline en trois chapitres: le premier est réservé à l'histoire, la géographie et la sociologie, le second aux traductions et aux voyages alors que le troisième est consacré à la littérature et arts populaires. La région de Draâ-Tafilalet arrive au début de chaque chapitre, suivie par la province de Figuig, la région de Guelmim Oued Noun et la province de Tata. Un ordonnancement établi dans le but de faciliter l'accès à l'information aux chercheurs.



La deuxième partie de l'ouvrage, réservée aux thèses universitaires, se décline également en trois chapitres. Le premier est consacré à la région de Tafilalet, le deuxième à la région de Draâ (Tinghir, Ouarzazate et Zagora), Figuig et Tata alors que le troisième chapitre concerne la région de Gulemim Oued Noun.



En annexe de ce travail bibliographique, l'auteur donne à consulter une collection de livres sur les oasis concernant notamment les constructions typiques en terre crue (ksours, kasbahs, citadelles et entrepôts collectifs), les monuments et gravures rupestres, les météorites ou encore les traditions et arts folkloriques.



Dans la préface de l'ouvrage, on note que ''les oasis marocaines, de par leurs spécificités géographiques et historiques, leur patrimoine et leur extraordinaire diversité humaine et culturelle ainsi que leurs changements climatiques, représentent une riche matière à réflexion pour les chercheurs, les écrivains, les explorateurs et autres professionnels des médias et du cinéma. Ce qui contribue largement au foisonnement des créations et des études ainsi que des récits de voyage ayant pour thème la vie dans les oasis''.



Et l'auteur de la préface de souligner ''l'importance de ce travail bibliographique qui cherche à mettre à la disposition des chercheurs un nombre important de textes sur les oasis. Une manière de valoriser les écrits sur le sujet et aussi de faciliter l'accès à cet univers''.