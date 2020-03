Nouvelle édition du Salon régional du livre de Guelmim-Oued Noun

04/03/2020

La 10ème édition du Salon régional du livre de Guelmim-Oued Noun aura lieu du 3 au 8 mars, à l'initiative de la direction régionale de la culture, sous le thème "La lecture, un pont de développement". L'organisation de cet événement fait partie de la politique du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (secteur de la culture) visant à soutenir les écrivains et les créateurs et à rapprocher le livre du citoyen marocain, indique un communiqué de la direction régionale de la culture. Il s’agit d'encourager la lecture et de sensibiliser le public à son importance dans l'émancipation de l'individu et de la société, ajoute-t-on. Le Salon connaîtra la participation de 34 exposants représentant plusieurs maisons d’édition nationales, ainsi que divers stands mettant en exergue les publications de différents organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, outre des librairies locales et des associations culturelles. D’après le communiqué, cet événement culturel s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par la direction régionale de la culture et ses partenaires visant à redynamiser la vie culturelle locale en s'ouvrant aux différents acteurs régionaux, ce qui permettra de consacrer les principes de participation, de concertation et de bonne gouvernance dans ce secteur. Le programme de cette manifestation prévoit notamment des séminaires scientifiques et intellectuels avec la participation d'éminentes personnalités culturelles locales et régionales, des séances de signature de nouvelles publications, outre des ateliers d'écriture et de lecture destinés aux enfants et adolescents.