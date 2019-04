Nouvelle édition du Moussem Rawabit Rhamna

03/04/2019

Après le succès de sa 1ère édition, le Festival « Rawabit Rhamna » revient cette année avec une programmation riche et variée pour une seconde édition, prévue du 4 au 6 avril courant à Benguérir, aux couleurs ancestrales culturelles, artistiques et sociales.

Pour cette année, les organisateurs ont choisi le thème « Le patrimoine commun, social et culturel entre la province de Rhamna et le Sahara marocain’ ». Selon eux, le choix de cette thématique vise à mettre en exergue le patrimoine matériel, l’héritage immatériel et les traditions séculaires de la région de Rhamna. A travers cela, le festival ambitionne également de mettre en évidence les liens communs entre les patrimoines populaires et culturels de la province de Rhamna et le Sahara marocain, notamment les traditions, us et coutumes partagés entre les deux régions en vue d’ancrer davantage les liens spécifiques entre Rhamna et le Sahara marocain.

Une série d’activités artistiques, culturelles, sportives et musicales sera également au menu de cette édition mais également des rencontres-débats sur la thématique principale de cette édition dont les activités sont prévues au Centre des conférences de Benguérir. Cette ville sera drapée, le temps d’un moussem, d’une tenue de fête aux couleurs de la Fantasia et autres spectacles musicaux populaires locales et sahraouis. L’édition sera rehaussée par la présence de célèbres artistes nationaux pour célébrer les liens familiaux et ancestraux entre les Rhamnis et les Sahraouis.

Il est enfin à souligner que le Festival « Rawabit Rhamna » est organisé par l’Associoation Patrimoine populaire de Rhamna en partenariat avec la province de Rhamna, le Conseil communal de Benguérir et l’OCP.