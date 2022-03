Nouvelle édition du Marathon international de Marrakech

16/03/2022

La 32ème édition du Marathon international de Marrakech (MIM) aura lieu le 15 mai prochain, avec la participation de plus de 12.000 coureurs des quatre coins du globe. Placé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI et organisé par l’Association Le Grand Atlas en partenariat notamment avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la wilaya de la région Marrakech-Safi, la commune urbaine de Marrakech, la commune urbaine de Mechouar Kasbah et le conseil préfectoral de Marrakech, ce prestigieux marathon contribue indubitablement au rayonnement et à la promotion touristique de la cité ocre et de sa région. Selon les organisateurs, "l’édénique ville de Marrakech offre un cadre exceptionnel, un climat souvent clément en plein mois de mai et un beau circuit considéré parmi les plus rapides au monde, le long des allées de palmiers, d’orangers et d’oliviers, mais aussi des remparts de la ville". "Dans la continuité, mais aussi dans le changement, le Marathon international de Marrakech n’ambitionne pas uniquement la reconquête de la place qu’il occupait jadis dans le palmarès des prestigieux marathons internationaux, mais il aspire à devenir l’incontournable rendez-vous international de toutes les stars de cette belle discipline sportive", soulignent les organisateurs. Devenu une manifestation athlétique majeure et d’envergure internationale, ce marathon s’est érigé en école de promotion et de lancement de grandes stars de cette discipline qui ont marqué la scène internationale, et d’athlètes marocains en particulier, à l’instar de Abdelkader El Mouaziz qui a détenu le record du Marathon de Marrakech de 1999 à 2012 (2h 08min 15s) et remporté à deux reprises le Marathon de Londres (1999 et 2001) et celui de New York en 2000, Aderrahim Goumri qui détenait la meilleure performance marocaine (2h 05min 30s) de 2002 à 2009 et Jaouad Gharib, double champion du monde ayant réalisé 2h05min 27s à Londres en 2009 et tant d’autres performances. Cet événement sportif a également reçu le label lui permettant d’être qualifiant pour le championnat du monde qui a eu lieu en août 2015 à Pékin, et a été qualifiant pour les Jeux olympiques de Tokyo de 2020.