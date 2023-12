Nouvelle édition du Festival international du film transsaharien de Zagora: 24 films en lice pour les compétitions officielles

08/12/2023

Un total de 24 films sont en lice pour les compétitions officielles de la 17è édition du Festival international du film transsaharien (FIFT 2023), qui se tiendra du 15 au 20 décembre courant dans la ville de Zagora.



Le cinéma marocain sera représenté dans la catégorie "long métrage" par deux films, à savoir "Malikat" de Yasmine Benkirane et "Rythmes de Tamazgha" de Tarek Idrissi, indiquent les organisateurs dans un communiqué. Pas moins de 14 pays seront représentés dans les quatre compétitions officielles programmées pour cette édition : "long-métrage", "court-métrage", "film documentaire" et "meilleur scénario", précise la même source.



Les organisateurs ont concocté pour cette édition une programmation riche et variée. Outre les compétitions officielles, au menu figurent également des tables rondes traitant des sujets liés au cinéma transsaharien, des ateliers thématiques, la projection de films hors compétition et plusieurs autres activités.



Le Festival international du film transsaharien rendra cette année hommage au cinéma de l'Angola en invitant une pléiade de cinéastes angolais et en mettant sous projecteur une sélection de films de ce pays africain.



Organisé par l'Association Zagora du film transsaharien, ce festival international compte parmi ses objectifs phares la promotion culturelle, sociale, économique et touristique de la région de Drâa-Tafilalet.



Selon les organisateurs, cette manifestation culturelle a été conçu dans la perspective de corroborer tous les efforts pour la diffusion des valeurs de tolérance, de diversité et de coexistence.