Nouvelle édition du Festival international des écoles de cinéma de Tétouan

21/11/2019 Libé

Un total de 75 films seront en lice dans le cadre de la compétition officielle de la 5ème édition du Festival international des écoles de cinéma (FIDEC), prévue du 25 au 30 novembre à Tétouan. Initiée par la Faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan en partenariat avec l'Association Bidayat Artcine, avec le soutien du Centre cinématographique marocain (CCM), cette édition verra la participation de 39 films de fiction, 21 documentaires et 15 films d’animation, représentant 63 écoles de cinéma venus de 33 pays, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

De nombreux films sélectionnés sont porteurs de valeurs humanistes et universelles comme la tolérance, le respect, la solidarité, la justice, la fraternité et l’amour, précise la même source, notant qu'une large variété de sujets sont traités dans divers champs thématiques, notamment l’identité, la migration, la jeunesse, les crises de l’adolescence, l’enfance, la solitude, le cinéma, la vieillesse et l’adversité.

Selon les organisateurs, le FIDEC s’affirme comme une référence dans le monde arabe et africain et se positionne dorénavant grâce à la rigueur de sa sélection et la qualité de son organisation, comme un rendez-vous incontournable à l’échelle internationale.