Nouvelle édition du Festival international des arts de la rue à Laâyoune

18/07/2019 Libé

La ville de Laâyoune abritera, du 20 au 23 juillet, la quatrième édition du Festival international des arts de la rue, organisée par l'Association Odyssée pour la culture et l'art, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Initiée avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, cette manifestation a pour ambition de faire de la Place Al-Machouar un lieu de rencontre des artistes de rue en provenance de différents pays, à savoir l'Espagne, l’Argentine, l’Italie, le Chili, le Portugal, outre des troupes artistiques nationales, indique un communiqué des organisateurs.

Le festival entre dans le cadre de la mise en œuvre du volet culturel au titre du contrat-programme relatif au financement et à la réalisation des projets de développement intégrés de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

D’après la même source, l’édition 2019 de cet évènement vise à s’ouvrir à tous les arts de la rue: musique, graffiti, cirque, feu d’artifice, acrobatie, statue vivante et théâtre.

Elle a aussi pour objectif de promouvoir la culture hassanie en tant que patrimoine humain immatériel riche et varié à la faveur de l’organisation de nombreuses activités.

Au programme de cette manifestation figurent notamment un colloque sur le conte hassani, des pièces de théâtre et un atelier de formation à l’art de la narration.