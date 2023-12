Nouvelle édition du Festival international de la caricature en Afrique

14/12/2023

Le 6ème Festival International de la caricature en Afrique (FICA) s'est ouvert à Agadir jeudi 14 décembre courant.



Organisé par l'hebdomadaire le Canard Libéré en collaboration avec l'Association marocaine de la caricature (MAC) et l'Association Atlas de la caricature (AAC), cet événement artistique d'envergure mondiale s'inscrit comme un rendez-vous majeur pour les amateurs de dessin de presse.



Cette édition exceptionnelle du FICA met en lumière un débat crucial à travers le thème choisi : "L'intelligence artificielle, amie ou ennemie de l'Homme ?" Invitant les caricaturistes et dessinateurs de presse de tous horizons à s'exprimer sur cette question brûlante, le festival accueille pas moins de 380 artistes, dont 30 marocains, issus de 70 pays. Leurs œuvres, toutes aussi inspirantes que diverses, seront exposées, offrant ainsi une réflexion unique sur les implications de l'IA dans notre société contemporaine.



En parallèle de l'exposition des caricatures, le FICA rend un hommage appuyé au talentueux caricaturiste marocain Hamid Bouhali. Sa contribution exceptionnelle à l'enrichissement du champ culturel et médiatique national est célébrée, soulignant ainsi l'importance de cet art majeur dans notre patrimoine artistique.



Particulièrement soucieux de sensibiliser la jeunesse à l'art de la caricature, le festival consacre une part significative de ses activités aux enfants, qui représentent la relève de demain. Des ateliers animés par des caricaturistes renommés sont prévus, permettant aux jeunes talents de la région Souss-Massa de s'initier à cet art captivant.



Le FICA ne se limite pas à une simple exposition, il propose également une dimension intellectuelle à travers une conférence-débat sur le thème "Caricature et intelligence artificielle". Cette rencontre rassemblera des chercheurs universitaires, des artistes engagés et des acteurs incontournables de la scène publique. Malgré les risques de censure, les caricaturistes demeurent des éveilleurs de conscience, capturant l'essence complexe du monde dans lequel nous évoluons.



L'ambition des organisateurs du FICA va au-delà des frontières marocaines. En promouvant l'art de la caricature et du dessin de presse à travers cet événement annuel, ils aspirent à rayonner au niveau international. Cet esprit de famille et de création artistique, qui fait la force et l'originalité du festival, est préservé dans cette 6ème édition, où le partage de la passion pour l'art de la caricature demeure au cœur des préoccupations.