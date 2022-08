Nouvelle édition du Festival des arts populaires de l'Oriental

26/08/2022

La ville de Berkane accueille, du 26 au 28 août courant, la 9ème édition du Festival des arts populaires de l’Oriental, organisée sous le thème "Les arts populaires de l’Oriental : créativité, authenticité et consécration de l’identité".



Cet événement, organisé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - secteur de la culture, en partenariat avec la commune urbaine de Berkane et d’autres partenaires, entend consacrer les dimensions historiques, culturelles et humaines des arts populaires, indique un communiqué de la direction régionale de la culture de l’Oriental.



Il s’agit aussi de célébrer la ville et la province de Berkane en tant que centre culturel et de patrimoine immatériel à l’échelle maghrébine et méditerranéenne, tout en œuvrant pour valoriser les arts populaires de l’Oriental sous toutes leurs expressions.



Cette édition connaîtra l’organisation de spectacles artistiques avec la participation de plusieurs troupes représentant différents arts populaires, comme les danses de la Reggada, El Allaoui, El Arfa et El Mchikha, en plus de soirées de poésie populaire et de colloques sur le patrimoine immatériel.



En outre, le festival rendra hommage à un ensemble d’artistes qui ont contribué à la préservation et à la valorisation du patrimoine de la région.