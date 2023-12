Nouvelle édition du Festival de Hadra féminine et musique de transe à Essaouira

« La présence de la femme dans le soufisme" est le thème de la 8ème édition du Festival de Hadra féminine et musique de transe, qui se tiendra du 21 au 23 décembre à Essaouira, ont annoncé les organisateurs.



Initiée par l'Association des Haddarates Souiriates, avec le concours notamment du Conseil de la région de Marrakech-Safi, de la Direction provinciale de la culture, du Conseil communal d’Essaouira, de la préfecture de la province et d’autres partenaires, cette manifestation constitue une véritable vitrine pour la valorisation des musiques traditionnelles, notamment féminines.



Outre son rôle dans la mise en relief de la présence de la gent féminine dans les domaines des arts, de la culture et de la musique soufie, le festival vient contribuer annuellement à la dynamique et à l’animation de la scène culturelle et artistique de la Cité des Alizés, confortant ainsi la notoriété d’Essaouira en tant que carrefour et destination culturelle et artistique par excellence.



Le programme de cette 8ème édition prévoit des concerts animés par des troupes d'Essaouira, Marrakech, Meknès et Chefchaouen ainsi qu'une conférence- débat autour du thème "La présence de la femme dans le soufisme", avec la participation de chercheurs et de divers acteurs.